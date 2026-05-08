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तमिलनाडु में थलपति विजय का CM बनना तय, कांग्रेस के बाद इन 3 पार्टियों का मिला साथ, देखिए कैसे बदल गया नंबर गेम

तमिलनाडु विधानसभा में 234 सीटें हैं. बहुमत का आंकड़ा 118 है. थलपति विजय की TVK ने 108 सीटें जीती हैं. विजय ने दो सीटों पेरंबूर और तिरुचिरापल्ली सीट से चुनाव लड़ा. दोनों सीट से जीत मिली है. नियम के हिसाब से उन्हें एक सीट छोड़नी पड़ेगी.

थलपति विजय ने पेरंबूर और तिरुचिरापल्ली सीट से चुनाव लड़ा. दोनों सीट से जीत मिली है. (Twitter)

तमिलनाडु में एक्टर थलपति विजय के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ गया है. कांग्रेस के बाद अब विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) को 3 छोटी पार्टियों का साथ मिला है. विदुथलाई चिरुथैगल काची (VCK), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सवादी (CPIM) भी समर्थन देने को राजी हो गई है. इन तीनों ने 2-2 सीटें जीती हैं.

तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने थलपति विजय को सरकार बनाने के लिए जरूरी सभी 118 विधायकों के साइन वाली चिट्ठी लाने को कहा था. अब कुछ देर में विजय लोकभवन पहुंचेंगे और राज्यपाल को विधायकों का सपोर्ट लेटर सौंपेंगे. इससे पहले 6 और 7 मई को भी वे राज्यपाल से मिले थे. जरूरी नंबर नहीं होने की वजह से राज्यपाल ने दोनों बार विजय को लौटा दिया था.

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तमिलनाडु में विजय ने कैसे बदला नंबर गेम?

तमिलनाडु विधानसभा में 234 सीटें हैं. बहुमत का आंकड़ा 118 है. थलपति विजय की TVK ने 108 सीटें जीती हैं. विजय ने दो सीटों पेरंबूर और तिरुचिरापल्ली सीट से चुनाव लड़ा. दोनों सीट से जीत मिली है. नियम के हिसाब से उन्हें एक सीट छोड़नी पड़ेगी. यानी TVK की 107 सीटें मानी जाएंगी. बहुमत के लिए 11 विधायक और चाहिए. कांग्रेस के 5 विधायक पहले ही TVK को समर्थन दे चुके हैं. यानी आंकड़ा 112 हुआ. CPI, CPI (M) और VCK ने 2-2 सीटें जीती हैं. इनके नंबर जोड़ दें, तो TVK बहुमत के आंकड़े 118 को पार कर जाती है.

VCK, CPI और CPI(M) को मंत्री पद दे सकती है TVK

इस बीच सूत्रों ने दावा किया है कि सरकार बनाने में समर्थन देने के बदले TVK कैबिनेट में VCK को एक और CPI, CPI(M) को 2-2 मंत्री पद दे सकती है. CPI(M) ने TVK को बिना शर्त समर्थन दिया है. वहीं, कैबिनेट में कांग्रेस को भी एक बड़ा विभाग मिल सकता है.

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TVK को समर्थन देने के लिए कैसे राजी हुई CPI?

थलपति विजय की पार्टी को समर्थन देने के लिए कांग्रेस ने CPI को राजी कराया. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने CPI के जनरल सेक्रेटरी डी राजा से बात की. उनसे तमिलनाडु में सेक्युलर सरकार बनाने के लिए TVK को सपोर्ट करने की अपील की. रिपोर्ट के मुताबिक खरगे ने गुरुवार को राजा को फोन करके इस बात पर जोर दिया कि CPI को जल्दी फैसला लेना चाहिए, ताकि BJP को पिछले दरवाजे से सत्ता हथियाने का मौका न मिले. इसके बाद डी राजा ने बाकी सहयोगियों को राजी कराया.

TVK ने किए हैं बड़े चुनावी वादे

TVK ने अपने घोषणा पत्र में महिला सशक्तीकरण, मुफ्त सुविधाएं, रोजगार और बेहतर शिक्षा पर मुख्य रूप से फोकस किया.

TVK ने महिला मुखिया (60 वर्ष से कम उम्र) को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता और साल में 6 मुफ्त LPG सिलेंडर देने का वादा किया है.

TVK ने शिक्षित युवाओं को ₹4,000 मासिक बेरोजगारी भत्ता और 5 लाख नई नौकरियां देने का वादा है. साथ ही, ₹20 लाख तक का ब्याज मुक्त शिक्षा लोन भी उपलब्ध कराया जाएगा.

TVK ने हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया.

प्रत्येक परिवार को ₹25 लाख का स्वास्थ्य बीमा और गरीब दुल्हनों को 8 ग्राम सोना व रेशमी साड़ी देने का वादा किया गया था.

किसानों के कृषि ऋण का 50% हिस्सा माफ करने, गन्ने का समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने, और मछुआरों को ₹27,000 की वित्तीय सहायता देने का संकल्प लिया गया.

विजय की पार्टी ने इसके साथ ही सरकारी योजनाओं की डोरस्टेप डिलीवरी (घर तक पहुंच), भ्रष्टाचार मुक्त शासन और AI बेस्ड गवर्नेंस लागू करने पर जोर दिया है.

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