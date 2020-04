नई दिल्ली: तमिलनाडु के सीएम एडप्पादी के पलानीस्वामी (Edappadi K Palaniswami) ने कोरोना वायरस संक्रमण (Corona Virus) को अमीरों की बीमारी बताया है. उन्होंने ये भी कहा कि ये यहाँ की बीमारी नहीं है, इसे बाहर से लाया गया. पलानीस्वामी के इस बयान पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. बता दें कि अब तक इस वायरस को लेकर चीन की आलोचना होती रही है. Also Read - सड़क पर रहने वाले इन गरीबों ने नहीं लिया राशन, रुपए जुटाकर भूखों को बांट रहे खाना, PM मोदी भी इम्प्रेस

तमिलनाडु (Tamilnadu) के सीएम एडप्पादी के पलानीस्वामी कोरोना वायरस को लेकर बात कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि ये अमीरों की बीमारी है. गरीबों की बीमारी नहीं है. अमीर इस बीमारी को बाहर से लेकर आए. वह दूसरे देशों से इस बीमारी को देश में आयात करके लाए. ये बीमारी हमारे देश में उत्पन्न नहीं हुई है. ये बातें सीएम ने तब कहीं जब वह कोरोना को लेकर बात कर रहे थे. तमिलनाडु भी इस बीमारी का शिकार है और राज्य में कई मामले सामने आ चुके हैं. अब तक कोरोना को चीनी वायरस कहा जाता रहा है. अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसे चीनी वायरस कहा था. इसके बाद उनकी आलोचना भी की गई थी.

भारत में 20 जनवरी के आसपास पहला कोरोना का मामला केरल में सामने आया था. ये तीन लोग चीन के वुहान से आए थे. ये लोग ठीक हो गए थे. लेकिन इस बीच लोग विदेशों से आते रहे और धीरे-धीरे कोरोना ने पूरे देश में पैर पसार लिए. हालात ऐसे बिगड़े कि 24 मार्च को देश में लॉकडाउन करना पड़ा ताकि इसे फैलने से रोका जा सके.

COVID-19 is a disease of the rich people, not poor people. They (rich) brought it here from other countries. They (rich) have imported the disease from foreign countries. This disease did not emerge from here: Tamil Nadu Chief Minister Edappadi K Palaniswami pic.twitter.com/ffuVzIc7kK

