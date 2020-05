नई दिल्लीः देश में 17 मई तक लॉकडाउन जारी है लेकिन इस बीच लगातार एक राज्य से दूसरे राज्यों में प्रवासी मजदूरों और छात्रों का पलायन जारी है. तमिलनाडु से लगातार प्रवासी श्रमिक अपने अपने राज्य जा रहे हैं. शुक्रवार रात कई श्रमिक हाइवे में पैदल चलकर अपने गृहनगर जा रहे थे. सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचे और सभी श्रमिकों को पैदल जाने से मना कर दिया. Also Read - डेविड वॉर्नर ने आगामी T20 World Cup के आयोजन को लेकर दिया बड़ा बयान

इस बात को लेकर श्रमिकों और पुलिस के बीच कहा सुनी भी हुई. पुलिस प्रशासन ने सभी लोगों को बस में बैठाकर एक निजी हाल में भेज दिया है. यह घटना मदुरावोयल हाइवे की बताई जा रही है. श्रमिक काफी संख्या में थे, उनका कहना था कि अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो हम पैदल ही अपने घर जाएंगे. पुलिस को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज भी करना पड़ा

Tamil Nadu: A group of migrant labourers from Jharkhand, walking on national highway in Maduravoyal in Chennai last night to go back to their home state, was stopped by Police. Police later shifted them, on a bus, to a private hall for temporary stay following mild lathi charge. pic.twitter.com/q4lmldNYmb

— ANI (@ANI) May 9, 2020