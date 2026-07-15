भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट में सेंधमारी! जानें कौन है वो चोर, जिसने डार्क वेब पर अपलोड कर दी सीक्रेट जानकारी

तमिलनाडु के कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट से जुड़े दस्तावेजों का कथित डेटा लीक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय है. अगर लीक हुए दस्तावेज वास्तविक और संवेदनशील साबित होते हैं, तो यह भारत के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की साइबर सुरक्षा के लिए बड़ा सबक हो सकता है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: July 15, 2026, 6:13 PM IST
भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट में सेंधमारी! जानें कौन है वो चोर, जिसने डार्क वेब पर अपलोड कर दी सीक्रेट जानकारी
कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट का निर्माण 31 मार्च 2002 को शुरू हुआ था. 31 दिसंबर 2014 से ये ऑपरेशन में आ गया. (ANI)
  • देश में 7 जगहों पर 24 न्यूक्लियर रिएक्टर चालू, 2 यूनिट पर काम जारी
  • भारत की मौजूदा स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट (GW) के आसपास
  • कलपक्कम में 500 MWe का ‘प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर’
  • 2047 तक न्यूक्लियर एनर्जी क्षमता को 100 GW तक बढ़ाने का टारगेट

भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट कुडनकुलम (KKNPP) से जुड़े संवेदनशील दस्तावेज कथित तौर पर डार्क वेब पर लीक हो गए हैं. इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी Reuters की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ल्ड लीक्स नाम के रैनसमवेयर ग्रुप ने दावा किया है कि उसके पास इस प्लांट से जुड़े हजारों सीक्रेट दस्तावेज हैं. इनमें न्यूक्लियर प्लांट का ब्लूप्रिंट, सप्लायर की जानकारी, इंस्पेक्शन रिपोर्ट और इंश्योरेंस से जुड़े रिकॉर्ड शामिल हैं. यह मामला इसलिए बेहद गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि कुडनकुलम भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है.

रिपोर्ट के मुताबिक, डार्क वेब पर अपलोड की गई 8.58 लाख फाइलों में करीब 19,000 फाइलें सबसे संवेदनशील मानी जा रही हैं. इनमें यूनिट-3 और यूनिट-4 के वेंटिलेशन और कूलिंग सिस्टम के कथित ब्लूप्रिंट, कॉमन कंट्रोल रूम का पूरा फ्लोर लेआउट, सप्लायर्स की लिस्ट शामिल है. रिपोर्ट के मुताबिक, ये दस्तावेज रिलायंस ग्रुप की एक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी से जुड़े सर्वर से मिले. ये एक थर्ड-पार्टी डेटा सेंटर पर होस्ट था.

और पढ़ें: भारत अब बनेगा न्यूक्लियर महाशक्ति, रिएक्टर चालू करने के लिए बना ली ये चीज

न्यूक्लियर पावर के मामले में फिसड्डी है पाकिस्तान, भारत के आगे पानी भरते हैं उसके हथियार

भारत के लिए क्यों अहम है कुडनकुलम?

तमिलनाडु में स्थित कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है. यहां पहले से दो रिएक्टर चालू हैं. कई नई यूनिट पर काम चल रहा है. दोनों यूनिट के 2027 तक चालू होने की उम्मीद है. इसके बाद 2000 मेगावाट बिजली पैदा होगी.

रिलायंस ग्रुप ने क्या कहा?

रिपोर्ट के मुताबिक, रिलायंस ग्रुप ने स्वीकार किया है कि उसके सिस्टम में पार्शियल डेटा ब्रीच हुआ था. हालांकि, कंपनी ने ये साफ नहीं किया कि कौन-कौन सा डेटा लीक हुई. वहीं, न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव (NTI) के सीनियर डायरेक्टर निकोलस रोथ ने कहा कि अगर ऐसे दस्तावेज वास्तव में गलत हाथों में पहुंच जाते हैं, तो उनसे प्लांट के सिस्टम, सप्लाई चेन और सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों का पता लगाया जा सकता है, जो सुरक्षा के लिहाज से गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है.

डेटा लीक करने वाले चोर के बारे में जानिए

न्यूक्लियर प्लांट का डेटा लीक करने वाले चोर का नाम World Leaks है. इसे पहले Hunters International के नाम से जाना जाता था. ये एक साइबर क्राइम करने वाला ग्रुप है, जिसे रैनसमवेयर कहते हैं. ये दुनियाभर की कंपनियों और सरकारी संस्थानों को निशाना बनाता है. 2025 में इस ग्रुप ने अपना नाम और रणनीति बदलकर World Leaks रख लिया है.

भारत ऐसा क्या करने जा रहा जिससे 700 साल तक मिलेगी फ्री बिजली? जानकर चीन-अमेरिका को लगेगी मिर्ची!

कैसे करता है काम?

World Leaks एक Ransomware-as-a-Service (RaaS) मॉडल पर काम करता है. पहले यह सिस्टम में घुसकर डेटा एन्क्रिप्ट करता था और फिर फिरौती मांगता था. बाद में इसने स्ट्रैटजी बदल दी. अब सीधे डेटा चोरी करता है और ब्लैकमेल पर ज्यादा फोकस करता है. कई मामलों में ये फाइलें लॉक करने के बजाय संवेदनशील डेटा चुराकर उसे पब्लिक करने की धमकी देता है.

किन तरीकों का करता है इस्तेमाल?

World Leaks आमतौर पर फिशिंग ईमेल, कमजोर या चोरी हुए पासवर्ड, VPN या Remote Desktop (RDP) की कमजोरियां, सॉफ्टवेयर की सुरक्षा खामियों को अपना हथियार बनाता है.

एक बार नेटवर्क में घुसने के बाद ये संवेदनशील डेटा कलेक्ट करता है. उसे अपने सर्वर पर भेज देता है. फिर विक्टिम कंपनी से वसूली करता है. पैसे नहीं मिलने पर डेटा लीक करने की धमकी देता है.

न्यू्क्लियर पावर की रेस में आगे निकला भारत, एक साल में जोड़ लिए इतने हथियार, जानें कहां किए तैनात

World Leaks ने किन-किन को बनाया निशाना?

देश की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In के मुताबिक, इस ग्रुप ने अलग-अलग देशों के सरकारी संस्थानों, हेल्थकेयर संगठनों, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों, शिक्षा संस्थानों, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी सेक्टर को टारगेट किया है.

क्या कर रही सरकार?

न्यूक्लियर एनर्जी डिपार्टमेंट (DAE), CERT-In, NPCIL और प्रधानमंत्री ऑफिस ने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, देश की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In मामले की जांच कर रही है.

मुंह ताकते रह गए अमेरिका-चीन, भारत ने मार ली बाजी! इस प्लांट में गर्मी से पैदा किया जा रहा क्लीन हाइड्रोजन

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.