Tamilnadu Rains: तमिलनाडु में भारी बारिश से जन-जीवन अस्त-व्यस्त, स्कूल-कॉलेज बंद, 11 जिले अलर्ट पर

Tamilnadu Rains: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की भविष्यवाणी के अनुसार, तमिलनाडु के कुछ जिलों में बारिश होने के कारण स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है. माइलादुथुराई और नागापट्टिनम के जिला कलेक्टरों ने स्कूलों और कॉलेजों के लिए छुट्टियों की घोषणा की है.

तिरुवरुर जिले में भारी बारिश के कारण, जिला राजस्व अधिकारी ने जिले के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है. आईएमडी ने बुधवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने की भविष्यवाणी की थी.

मौसम विभाग ने तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है.

बंगाल की खाड़ी में बदलते मौसम के कारण क्षेत्र में भयंकर तूफान आया है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने तटीय तमिलनाडु और पुडुचेरी में कई स्थानों पर बुधवार और गुरुवार को हल्की और मध्यम वर्षा की भविष्यवाणी की है. उन्होंने कहा, “1 और 2 फरवरी को दक्षिण तमिलनाडु में भारी वर्षा होने की संभावना है.”