Tandav Web Series: अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी वेब सीरीज 'तांडव' को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस वेब सीरीज पर हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने और देवताओं का मजाक उड़ाने का आरोप लग रहा है. इस वेबसीरीज को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार इसे बैन करने की मांग की जा रही है. अब इस मुहिम में कई राजनेता खासकर भाजपा के नेतागण भी शामिल हो गए हैं.

बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखा है और वेबसीरीज तांडव पर जल्द एक्शन लेने की मांग की है. कोटक के मुताबिक तांडव वेबसीरीज में है एन्टी हिन्दू कंटेंट शामिल है और देवताओं का मजाक उड़ाया गया है. हिन्दू भावनाओ को आहत करने की कोशिश की गई है.

देखें वीडियो…

उन्होंने ट्वीट किया है और इस webseries को ban करने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि इस फ़िल्म के मेकर्स और कलाकारों को माफी मांगनी चाहिए.

OTT Platforms having absolute freedom from censorship has led to repeated attacks on Hindu sentiments which I strongly condemn.spoke to hon.@PrakashJavdekar ji & requested that OTT content be regulated in the interest of integrity of India & we are fast moving in that direction.

— Manoj Kotak (@manoj_kotak) January 16, 2021