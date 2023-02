Target Killing In J&K: आतंकवादियों ने पुलवामा में कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या की

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir)के पुलवामा जिले ( Pulwama district)में आतंकवादियों (terrorists) ने रविवार को कश्मीरी पंडित समुदाय (Kashmiri Pandit community )के एक व्यक्ति की उस वक्त गोली मारकर हत्या (Kashmiri Pandit killing) कर दी, जब वह स्थानीय बाजार जा रहे थे. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि घटना पूर्वाह्न करीब 11 बजे हुई और गोली 40 वर्षीय व्यक्ति के सीने में लगी. मृतक की पहचान जिले के अचन इलाके के निवासी संजय शर्मा के तौर पर हुई है, जो एक एटीएम के सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत थे.

पुलिस ने बताया, मृतक के गांव में सशस्त्र बल की तैनाती की गई है. इलाके की घेराबंदी कर दी गई है. विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है. इस बीच, शर्मा के सहकर्मियों ने कहा कि वह एक बैंक में एटीएम के सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत थे, लेकिन अपने समुदाय के सदस्यों पर पूर्व में हुए आतंकी हमलों के बाद वह रात की ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे. उन्होंने कहा कि शर्मा को अस्पताल ले जाया गया, जहां चोटों के चलते उन्होंने दम तोड़ दिया.

कश्मीर जोन की पुलिस ने एक ट्वीट में कहा, आतंकवादियों ने पुलवामा में अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले एवं अचन इलाके के निवासी काशीनाथ शर्मा के बेटे संजय शर्मा पर उस वक्त गोली चलाई, जब वह स्थानीय बाजार जा रहे थे.