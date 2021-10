Target Killing in Kashmir, News, श्रीनगर: कश्‍मीर में निशाना तय कर की गई आम नागरिकों की हत्‍या के मामले में आतंकियों के सहयोगियों को अरेस्‍ट किया गया है. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने रविवार को कश्मीर घाटी में कई स्थानों पर छापा मारा और द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है.Also Read - Jammu and Kashmir: आतंकवादियों से 'सहानुभूति' रखने वाले 700 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए, 40 शिक्षक भी तलब

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बताया, बांदीपोर के शाहगुंड इलाके में 5 अक्टूबर को मोहम्मद शफी लोन नाम के एक नागरिक की हत्या के मामले में 4 आतंकी साथियों को गिरफ्तार किया गया है. जांच से पता चला कि यह लश्कर (TRF) के हैंडलर लाला उमर के इशारे पर किया गया था. मामला दर्ज का अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है. Also Read - कश्मीर घाटी में NIA का शिकंजा, भारत विरोधी तत्व और पत्थरबाज हिरासत में लिए

4 terror associates arrested in connection with killing of a civilian identified as Mohd Shafi Lone on Oct 5, in Shahgund area of Bandipore. Probe revealed that it was carried out at behest of LeT (TRF) handler Lala Umar. Search for other accused on. Case registered: J&K Police pic.twitter.com/FefnMLEHWO

— ANI (@ANI) October 10, 2021