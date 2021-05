पणजी. गोवा की एक अदालत द्वारा 2013 के मामले में बलात्कार के आरोपों से शुक्रवार को बरी किए जाने के बाद पत्रकार तरुण तेजपाल ने कहा कि पिछले साढ़े सात साल उनके परिवार के लिए ”घाव देने वाले रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनपर लगाए गए झूठे आरोपों के कारण विनाशकारी नतीजों का सामना करना पड़ा.” Also Read - तरुण तेजपाल यौन उत्पीड़न के मामले में बरी, कोर्ट ने खारिज किए लगाए गए सभी आरोप

तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक ने अदालत को मामले में कठोर एवं निष्पक्ष मुकदमा चलाने के लिए भी धन्यवाद दिया. सत्र अदालत ने तेजपाल पर उनकी साथी महिला का राज्य के पांच सितारा होटल में यौन उत्पीड़न करने के आरोप से बरी कर दिया.

फैसला सुनाए जाने के दौरान अदालत में मौजूद रहे तेजपाल ने बाद में एक बयान जारी किया जिसे पणजी के पास मापुसा नगर में अदालत भवन के बाहर उनकी बेटी तारा ने मीडिया के सामने पढ़ा.

बयान में उन्होंने कहा, ”पिछले साढ़े सात साल मेरे परिवार के लिए बहुत दर्दनाक रहे क्योंकि हमें इन झूठे आरोपों का हमारे निजी, पेशेवर एवं सार्वजनिक जीवन के हर पहलु पर विनाशकारी परिणाम झेलने पड़े.” तेजपाल ने कहा, ”हमें बहुत कष्ट सहने पड़े लेकिन इसके बावजूद हमने सैकड़ों अदालती कार्यवाहियों के जरिए गोवा पुलिस और कानूनी तंत्र के साथ पूरा सहयोग किया.” उन्होंने कहा कि उन्हें और उनके परिवार ने नियत प्रक्रिया के हर आदेश का पूरा पालन किया और संविधान सम्मत सिद्धांतों से बंधे रहे.

तेजपाल ने कहा, ”हमने इस तरह के मामले में अपेक्षित शालीनता के हर मानदंड को बनाए रखने का भी प्रयास किया.” अदालत में तेजपाल का बचाव करने वाले उनके वकील राजीव गोमेज की पिछले हफ्ते कोविड-19 से मौत हो गई थी.

It’s been a long nightmare for my family. I’m relieved that it is finally over & I’m very grateful to have received justice because it is not always the given thing in this country anymore: Tarun Tejpal, Former Editor-in-Chief of Tehelka Magazine pic.twitter.com/NaOY0d9DuB

— ANI (@ANI) May 21, 2021