तरुण तेजपाल ने किया सरेंडर, 10 साल की सजा के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे कानूनी जंग

तरुण तेजपाल ने 2013 रेप केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली 10 साल की सजा के बाद गोवा पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है. उसे कोलवाले जेल भेज दिया गया है. तेजपाल ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे.

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Tarun Tejpal Surrender: तहलका के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल ने सोमवार (14 सितंबर) को गोवा पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. 2013 के रेप केस में बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने उसे दोषी ठहराते हुए 10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई थी. सरेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें उत्तरी गोवा स्थित कोलवाले सेंट्रल जेल भेज दिया गया.

तेजपाल को सरेंडर करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त को दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए कहा था कि सजा के खिलाफ उनकी अपील पर सुनवाई तभी आगे बढ़ेगी, जब वह पहले सरेंडर कर उसका प्रमाणपत्र दाखिल करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को 22 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है.

कोर्ट से निकलते हुए क्या बोले तेजपाल?

मैपुसा स्थित अतिरिक्त सत्र अदालत में सरेंडर करने के बाद तेजपाल को जेल भेज दिया गया. कोर्ट परिसर से निकलते समय उन्होंने कहा कि वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी लड़ाई जारी रखेंगे. उसने भरोसा जताया कि शीर्ष अदालत से उसे न्याय मिलेगा.

ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में तेजपाल की दोषसिद्धि और 10 साल की सजा को चुनौती देने वाली अपील के साथ आगे बढ़ेगा. दूसरी तरफ गोवा सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. सरकार हाईकोर्ट की तरफ से सुनाई गई सजा को बढ़ाकर उम्रकैद करने की मांग कर रही है. हालांकि, राज्य सरकार ने तेजपाल को दोषी ठहराए जाने वाले हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं दी है.

क्या है 2013 का पूरा मामला?

मामला नवंबर 2013 का है. उस समय एक पूर्व महिला कर्मचारी ने तरुण तेजपाल पर गोवा के बम्बोलिम स्थित एक फाइव-स्टार होटल-रिसॉर्ट की लिफ्ट में यौन उत्पीड़न और रेप का आरोप लगाया था. यह घटना तहलका के वार्षिक ThinkFest कार्यक्रम के दौरान हुई थी.

आरोप सामने आने के बाद तेजपाल को 30 नवंबर 2013 को गिरफ्तार किया गया था. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी. मामले की सुनवाई गोवा की सत्र अदालत में 2017 में शुरू हुई.

पहले निचली कोर्ट ने किया था बरी

2021 में गोवा की सत्र अदालत ने तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया था. इसके बाद गोवा सरकार ने इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी. लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने 6 अगस्त को निचली अदालत का फैसला पलट दिया.

हाईकोर्ट ने तेजपाल को रेप और यौन उत्पीड़न से जुड़े आरोपों में दोषी माना और उन्हें 10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई. अलग-अलग अपराधों के लिए सुनाई गई सजाएं एक साथ चलने के कारण उनकी अधिकतम सजा 10 साल ही है.

फैसला सुनाए जाने के दौरान तेजपाल अदालत में मौजूद थे. उन्होंने अपनी उम्र, परिवार और पहले जेल में बिताए समय का हवाला देते हुए अदालत से नरमी बरतने की अपील की थी. फैसले के बाद उन्होंने खुद को राजनीतिक पीड़ित बताया था और कहा था कि वह सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे.

अब इस मामले में अगली बड़ी सुनवाई 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में होनी है, जहां तेजपाल की दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ उनकी अपील पर सुनवाई होगी.