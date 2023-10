Singur Plant Case: Tata को सिंगुर विवाद में मिली बड़ी जीत, बंगाल सरकार से ब्याज समेत मिलेगा 766 करोड़ रुपये; जानें क्या है पूरा मामला

Tata Nano Singur plant: टाटा ग्रुप (Tata) को सिंगूर नैनो प्लांट केस ( Tata Nano Singur plant ) को लेकर मिली बड़ी जीत मिले है. टाटा को पश्चिम बंगाल के सिंगूर से बाहर निकलने के लिए मजबूर किए जाने के 15 साल बाद, टाटा मोटर्स ने पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम ( WBIDC ) के खिलाफ मध्यस्थता मामला जीता है, जो रुपये की वसूली का हकदार था. सिंगूर-नैनो प्लांट मामले में डब्ल्यूबीआईडीसी (WBIDC) को 766 करोड़ रूपए और 11% ब्याज के साथ वापस टाटा मोटर्स को करना होगा. टाटा नैनो के सिंगुर विनिर्माण संयंत्र के दावों के संबंध में तीन सदस्यीय पंचाट न्यायाधिकरण ने टाटा मोटर्स के पक्ष में फैसला सुनाया.

Singur Plant case | Tata Motors says, “The aforesaid pending arbitral proceedings before a three-member Arbitral Tribunal has now been finally disposed of by a unanimous award in favour of Tata Motors Limited (TML) whereby the claimant (TML) has been held to be entitled to… pic.twitter.com/ivr34191GM

