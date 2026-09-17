टाटा संस के चेयरमैन बने रहेंगे एन चंद्रशेखरन, मिला 5 साल का एक्सटेंशन, फरवरी 2027 में होने वाले थे रिटायर

एन चंद्रशेखरन ने टाटा ग्रुप में अपने करियर की शुरुआत 1987 से की थी. उन्होंने बतौर इंटर्न TCS ज्वॉइन किया था. होल्डिंग कंपनी में मेजॉरिटी रखने वाले कई टाटा ट्रस्ट चंद्रशेखरन को चेयरमैन के तौर पर री-अप्वॉइंटमेंट को चुनौती दे सकते हैं.

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चंद्रशेखरन पहली बार अक्टूबर 2016 में टाटा संस के बोर्ड में शामिल हुए थे. 4 महीने बाद जनवरी 2017 में उन्हें चेयरमैन बनाया गया था. (ANI)

एन चंद्रशेखरन टाटा संस लिमिटेड के चेयरमैन बने रहेंगे. उन्हें अगले 5 साल के लिए एक्सटेंशन मिल गया है. टाटा संस लिमिटेड बोर्ड ने गुरुवार (17 सितंबर 2026) को बतौर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के कार्यकाल को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है. एन चंद्रशेखरन ने टाटा ग्रुप में अपने करियर की शुरुआत 1987 से की थी. उन्होंने बतौर इंटर्न TCS ज्वॉइन किया था.

न्यूज एजेंसी ANI ने ये जानकारी दी है. टाटा ग्रुप में पहली बार ऐसा हुआ है, जब कोई ग्रुप एग्जीक्यूटिव स्टैंडर्ड रिटायरमेंट उम्र से आगे अपने पद पर बना रहेगा. हालांकि, होल्डिंग कंपनी में मेजॉरिटी रखने वाले कई टाटा ट्रस्ट चंद्रशेखरन को चेयरमैन के तौर पर री-अप्वॉइंटमेंट को चुनौती दे सकते हैं.

चंद्रशेखरन फरवरी 2027 में रिटायर होने वाले थे. उन्होंने 12 अगस्त 2026 को इस्तीफा दिया था. इसके बाद उनके थर्ड टर्म को लेकर बोर्ड से बातचीत चल रही थी. टाटा ग्रुप की पॉलिसी के मुताबिक, एग्जीक्यूटिव को आमतौर पर 65 की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए. नॉन एग्जीक्यूटिव रोल में 70 साल की उम्र तक रहा जा सकता है. चंद्रशेखरन अभी 63 साल के हैं. चंद्रशेखरन पहली बार अक्टूबर 2016 में टाटा संस के बोर्ड में शामिल हुए थे. 4 महीने बाद जनवरी 2017 में उन्हें चेयरमैन बनाया गया था.

Tata Sons Board has approved the re-appointment of N Chandrasekaran as Chairman of the Tata Group for another five-year term, sources told ANI. The re-appointment of Chandrasekaran was approved at a meeting of the Tata Sons Board held in Mumbai on Thursday. (file photo) pic.twitter.com/zrAH2FaS8d — ANI (@ANI) September 17, 2026

एन. चंद्रशेखरन की लीडरशिप में टाटा का हुआ विस्तार

नटराजन चंद्रशेखरन का टाटा में सफर करीब 30 साल का है. 2009 में वह TCS के CEO और MD बने. इसके बाद जनवरी 2017 में उन्हें Tata Sons का चेयरमैन अप्वॉइंट किया गया. उन्होंने 21 फरवरी 2017 को पद संभाला. टाटा की आधिकारिक प्रोफाइल के मुताबिक, उन्होंने समूह में One Tata रणनीति पर जोर दिया. इसका फोकस Simplification, Scale और Synergy पर रहा. उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी और डिजिटल कारोबार जैसे नए क्षेत्रों में विस्तार किया.

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टाटा ग्रुप की स्थापना और कारोबार

टाटा ग्रुप की शुरुआत 1868 में जमशेदजी टाटा ने एक ट्रेडिंग फर्म के तौर पर की थी. 2026 में टाटा ग्रुप को करीब 158 साल हो चुके हैं. आज यह भारत के सबसे बड़े और विविध कारोबारी समूहों में शामिल है. टाटा ग्रुप की कंपनियां टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, स्टील, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एनर्जी, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस समेत कई क्षेत्रों में कारोबार करती हैं.

टाटा ग्रुप के मुताबिक, 2024-25 में टाटा कंपनियों का कुल ज्वॉइंट रेवेन्यू 180 अरब डॉलर से ज्यादा रहा. इसकी कंपनियां 100 से ज्यादा देशों में कारोबार करती हैं. इस ग्रुप से जुड़ी कंपनियों में 10 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं.

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