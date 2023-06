Tata Steel Plant Gas leak Explosion: टाटा स्टील के ओडिशा के मेरामंडली प्लांट में भाप के रिसाव से 19 कर्मचारी घायल

भुवनेश्वर: ओडिशा (Odisha) में ढेंकनाल जिले (Dhenkanal) में टाटा स्टील के मेरामंडली संयंत्र (Tata Steel plant ’s Meramandali Plant) में मंगलवार को भाप का रिसाव होने के कारण कम से कम 19 कर्मचारी घायल हो गए. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस के मुताबिक घायलों को तुरंत कटक के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया. यह हादसा भाप के रिसाव के बाद हुआ, जिसके कारण ;; ब्लास्ट फर्नेस (विशेष प्रकार की भट्टी)” का निरीक्षण कर रहे कर्मचारी और इंजीनियर घायल हो गए.

ढेंकनाल के पुलिस अधीक्षक ज्ञानरंजन महापात्र ने कहा कि इस घटना में करीब 19 लोग घायल हुए हैं. हालांकि, टाटा स्टील के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस हादसे में 17 लोग झुलस गए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है.

टाटा स्टील ने एक बयान में कहा कि यह हादसा अपराह्न करीब एक बजे निरीक्षण कार्य के दौरान हुआ और इससे वहां पर काम कर रहे कुछ लोग प्रभावित हुए. टाटा स्टील के मुताबिक कर्मचारियों को संयंत्र परिसर के अंदर स्वास्थ्य केंद्र और फिर आगे के इलाज के लिए कटक लाया गया है.