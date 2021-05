Tauktae Cyclone : भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शुक्रवार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अरब सागर में बने दबाव के क्षेत्र के 17 मई को ‘अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान’ में तब्दील होने की संभावना है. भीषण चक्रवाती तूफान शनिवार को गुजरात तट को पार कर सकता है. इससे पहले मौसम की स्थिति भी ऐसी ही दिख रही है. जो गहरे दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गई है और इसके शनिवार सुबह तक (Tauktae Cyclone news) तूफान में तब्दील होने की संभावना है. Also Read - Fire In Ghaziabad Factory: गाजियाबाद की एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लगातार होते रहे धमाके

येलो-आरेंज और रेड अलर्ट जारी

मौसम विज्ञान विभाग(IMD) ने यह जानकारी दी है कि तूफान के शनिवार रात तक अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है. तूफान की आशंका वाले प्रदेशों और लक्षद्वीप के लिए भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के दृष्टिगत दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. आईएमडी ने पहले ही मुंबई और ठाणे को येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि गुजरात और केरल के कई जिलों के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किए गए हैं.

150-160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

आईएमडी के चक्रवात चेतावनी प्रभाग ने कहा कि 16-19 मई के बीच पूरी संभावना है कि तुकाते के तूफान में तब्दील होने के दौरान 150-160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. तूफान के तेज होने के बाद हवाओं की रफ्तार बीच-बीच में 175 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है. मौसम विभाग ने पश्चिमी तटीय राज्यों को सतर्क किया है.

Odisha: 5 NDRF team from 3rd battalion Munduli, Bhubaneswar proceeding to Gujarat for any emergency relief works in wake of Cyclone Tauktae. Visuals from Bhubaneswar Airport. pic.twitter.com/bcSOv8WsFn

— ANI (@ANI) May 15, 2021