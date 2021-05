Tauktae Latest Update: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने चक्रवात ‘ताउते’ (Cyclone Tauktae) से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए बुधवार को गुजरात और केंद्र शासित क्षेत्र दीव के प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया. इसके बाद PM मोदी ने एक समीक्षा बैठक के बाद राहत संबंधी तत्काल गतिविधियों के लिए 1000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘ताउते’ चक्रवात से पैदा हुई परिस्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है और राज्य सरकारों द्वारा नुकसान का ब्योरा भेजे जाने के बाद उन्हें भी तत्काल केंद्रीय सहायता मुहैया करायी जाएगी. Also Read - मुंबई में आए तूफान ने उड़ा दी Rakhi Sawant के बालकनी की छत, बोली 'बाल्टियों में पानी पानी रखा और...'

प्रधानमंत्री ने च्रकवात ‘ताउते’ से देश के विभिन्न हिस्सों में प्रभावित हुए लोगों के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करते हुए इस आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई. PMO के मुताबिक प्रधानमंत्री ने केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेशों दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली में चक्रवात के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपये का मुआवजा दिए जाने की घोषणा की. Also Read - समुद्र में समाया Barge P305, नौसेना ने अबतक 184 को बचाया, 14 शव मिले, 89 लोगों की तलाश जारी

केंद्र सरकार एक अंतर-मंत्रालयी दल गुजरात भेजेगी जो नुकसान का आकलन करेगी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर गुजरात सरकार को और सहायता दी जाएगी. प्रधानमंत्री ने इस दौरान राज्य की जनता को आश्वस्त किया कि संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी और प्रभावित क्षेत्रों में संसाधनों के पुनर्निमाण में हरसंभव मदद करेगी. मोदी चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए एक दिवसीय गुजरात दौरे पर आज भावनगर पहुंचे थे जहां मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने उनका स्वागत किया. Also Read - Cyclone Tauktae के बाद अब Cyclone Yaas की बारी, IMD ने जारी की चेतावनी

PM Modi announces financial assistance of Rs 1,000 crore for immediate relief activities in Gujarat. Union Government to deploy an Inter-Ministerial Team to visit the state to assess the extent of damage in the State: PMO

