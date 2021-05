प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) बुधवार को गुजरात और केंद्र शासित दमन और दीव का दौरा करेंगे व चक्रवात ‘ताउते’ (Cyclone Tauktae) से उत्पन्न हुई परस्थिति और नुकसान का जायजा लेंगे. वह अहमदाबाद में एक समीक्षा बैठक भी करेंगे. आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री सुबह साढ़े 9 बजे दिल्ली से रवाना होंगे और सीधे भावनगर पहुंचेंगे. यहां से वह हेलीकॉप्टर के जरिए उना, दीव, जाफराबाद और महुवा इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और नुकसान का जायजा लेंगे. अधिकारियों के मुताबिक वह अहमदाबाद में एक समीक्षा बैठक भी करेंगे. Also Read - 'दीया और बाती हम' फेम Deepika Singh ने तूफान में गिरे पेड़ पर चढ़कर कराया फोटोशूट, लोग बोले- Tarzan बनने की कोशिश मत करो

केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव दो जिलों (दमन और दीव) से मिलकर बना है. दोनों जिले भारत के पश्चिमी घाट पर लगभग 700 किमी की दूरी पर स्थित हैं. दमन इस केंद्र शासित क्षेत्र का मुख्यालय है. दमन मुख्य भूमि पर स्थित है जबकि दीव एक द्वीप है. ज्ञात हो कि चक्रवात 'ताउते' से जुड़ी घटनाओं में गुजरात में कम से कम 7 लोगों की जान चली गई, जबकि इसकी वजह से तटीय इलाकों में भारी नुकसान हुआ, बिजली के खंभे तथा पेड़ उखड़ गए तथा कई घरों व सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है.

Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Diu tomorrow, to review the situation & damage due to #CycloneTauktae. He will conduct an aerial survey of areas such as Una, Diu, Jafarabad, and Mahuva. He will also hold a review meeting in Ahmedabad later. pic.twitter.com/sYH9MRIAk2

— ANI (@ANI) May 18, 2021