Uttarakhand News: उत्तराखंड में तवाघाट लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग शुक्रवार देर शाम नजंग ताम्बा गांव के पास एक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा गिरने से बंद हो गया. इसकी वजह से आदि कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर यात्रियों का आवागमन बाधित हुआ है. दरअसल, आदि कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग नजंग तंबा गांव से होकर जाता है.राजमार्ग बंद होने से स्थानीय लोगों समेत 40 यात्री वहीं फंस गए हैं. बताया जा रहा है कि ये सभी लोग कल शाम से ही यहां फंसे हुए हैं. कई घंटे से फंसे होने की वजह से लोगों को खाने-पीने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.Also Read - Uttarakhand: खुर्पाताल, एक ऐसी झील जिसका पानी बदलता है रंग...

तवाघाट लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ी का बड़ा हिस्सा गिरने से किसी तरह की नुकसान की खबर नहीं है. जिस समय पहाड़ी से पत्थर टूटकर गिर रहे थे उस समय मौके पर कोई नहीं था. वरना बड़ा हादसा हो सकता था. Also Read - उत्तराखंडः विदेश जाने से पहले मंत्री ने कर दिया 74 कर्मचारियों का ट्रांसफर, सीएम धामी ने लगा दी रोक

Uttarakhand | Tawaghat Lipulekh National Highway closed after large part of a hill fell near Najang Tamba village late last evening.

Due to closure of Adi Kailash Mansarovar Yatra route which goes via Najang Tamba village, 40 passengers along with locals are stuck there pic.twitter.com/aalsHML1eQ

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 24, 2022