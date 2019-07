नई दिल्ली: आयकर विभाग ने गुरुवार को कहा कि उसने बहुजन समाज पार्टी प्रमुख व यूपी की पूर्व सीएम मायावती के भाई और उनकी पत्नी की नोएडा में 400 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति कुर्क की है. इनकम टैक्‍स विभाग ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती के भाई और भाभी का नोएडा में स्थित 400 करोड़ रुपए का बेनामी व्यावसायिक भूखंड जब्त किया है. एक आधिकारिक आदेश में इसकी जानकारी दी गई है.

दिल्ली स्थित बेनामी निषेध इकाई (बीपीयू) ने 16 जुलाई को नोएडा की इस सात एकड़ की व्यावसायिक संपत्ति को जब्त करने का अस्थायी आदेश जारी किया था. इस भूखंड का लाभप्रद मालिकाना हक बसपा प्रमुख मायावती के भाई आनंद कुमार और उनकी पत्नी विचित्र लता के पास है. बता दें कि आनंद कुमार वर्तमान में बसपा उपाध्यक्ष और उनके बेटे आकाश आनंद पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक हैं.

5 स्‍टार होटल और आलीशान सुविधाएं विकसित करने का था प्‍लान

मायावती ने हाल ही में अपने भाई आनंद कुमार को बीएसपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया था. बेनामी संपत्तियां वे हैं, जिन्हें वास्तविक लाभार्थी के बजाय किसी अन्य के नाम पर खरीदा गया. व्यावसायिक भूखंड जिस पर कि पांच सितारा होटल के निर्माण और अन्य आलीशान सुविधाओं को विकसित किए जाने की योजना थी, नोएडा के सेक्टर 94 में संख्या 2ए पर पंजीकृत है. नोएडा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है.

Sources: Income-Tax Department attaches 7 acre land belonging to BSP Chief Mayawati’s brother Anand Kumar and his wife. I-T Dept. is investigating a case against them regarding high value properties in New Delhi and Noida, and investment in companies promoted by the couple. pic.twitter.com/2EVqgaNtMI

— ANI (@ANI) July 18, 2019