अमरावती: तेलुगू देशम पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया कि यहां ‘प्रजा वेदिका’ को विपक्ष के नेता के आवास का उपभवन (सौध) घोषित किया जाए. इस ढांचे का निर्माण आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने मुख्यमंत्री की आधिकारिक बैठकों के लिए किया था.

TDP Chief N Chandrababu Naidu writes to Andhra Pradesh CM Y. S. Jaganmohan Reddy stating that ‘Praja Vedika be declared as residence annexe of the Leader of Opposition of the State Assembly.’ (File pic) pic.twitter.com/MoyuD6YzZU

