नई दिल्ली: आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव राजनीतिक क्रियाकलापों, परिवार से भिड़ंत को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन वह अक्सर इन सब से हटकर अलग अंदाज में भी नजर आते हैं. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है. भगवान शिव के एक मंदिर में पूजा करनी थी. इसके लिए तेज प्रताप जिस हुलिए में पहुंचे, उसे देख सब दंग रह गए.

दरअसल, लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पटना के एक मंदिर में भगवान शिव की पूजा करनी थी. मंदिर में पूजा के लिए सारे इंतजाम किए गए थे. जब वह पूजा करने पहुंचे तो उन्होंने भगवान शिव का ही वेश रखा. जिसने भी उनका ये अंदाज देखा, वह दंग रह गया. उन्होंने इसी अंदाज में लोगों के बीच बैठकर पूजा की.

Bihar: Lalu Prasad Yadav’s elder son, Tej Pratap Yadav, dressed as Lord Shiva, offered prayers at a temple in Patna, today. pic.twitter.com/mMjuCydClz

— ANI (@ANI) July 23, 2019