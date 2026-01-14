By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
क्या लालू परिवार में अब सब ठीक है? 8 महीने बाद पिता से मिलने पहुंचे तेज प्रताप, या इसके पीछे कोई सियासी संदेश?
आठ महीने बाद लालू प्रसाद यादव का तेज प्रताप यादव के घर पहुंचना RJD के पहले परिवार में सुलह और राजनीतिक एकता का संकेत माना जा रहा है, खासकर चुनावी हार के बाद.
बिहार की राजनीति में एक अहम और भावनात्मक मोड़ देखने को मिला, जब राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के संस्थापक और वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव मकर संक्रांति के मौके पर आयोजित दही-चूड़ा भोज में शामिल होने के लिए अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के घर पहुंचे. यह मुलाकात उस विवाद के करीब आठ महीने बाद हुई है, जब एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था. इस कदम के बाद RJD के पहले परिवार में खुला टकराव सामने आया था.
तेज प्रताप यादव, जो पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक रह चुके हैं, ने इस पारंपरिक भोज के लिए अपने पिता लालू प्रसाद यादव और छोटे भाई तेजस्वी यादव, जो फिलहाल बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं को आमंत्रित किया था. लालू यादव की मौजूदगी को राजनीतिक हलकों में महज पारिवारिक मुलाकात नहीं, बल्कि सुलह और सियासी संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. इस पारिवारिक मिलन का समय भी बेहद अहम माना जा रहा है.
नवंबर में हुए बिहार विधानसभा चुनावों में RJD को करारी हार का सामना करना पड़ा था, जबकि NDA ने भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की. चुनाव के दौरान RJD के भीतर की कलह खुलकर सामने आई थी. तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग पार्टी ‘जनशक्ति जनता दल’ के बैनर तले चुनाव लड़ा था. नतीजों में जहां RJD को 25 सीटें मिलीं, वहीं तेज प्रताप की पार्टी खाता तक नहीं खोल सकी. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पारिवारिक फूट ने पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया.
इसी पृष्ठभूमि में तेज प्रताप और लालू परिवार के बीच बढ़ती नजदीकियों को मुश्किल वक्त में एकता का संदेश माना जा रहा है. एक दिन पहले ही तेज प्रताप अपने पिता के 10, सर्कुलर रोड स्थित आवास पहुंचे थे, जहां उन्होंने लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और अपनी भतीजी कात्यायनी के साथ तस्वीरें साझा की थीं. ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुईं.
क्या था मामला?
गौरतलब है कि मई में लालू यादव ने तेज प्रताप को एक फेसबुक पोस्ट के चलते पार्टी से निष्कासित कर दिया था. उस पोस्ट में तेज प्रताप ने एक महिला के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए 12 साल पुराने रिश्ते का दावा किया था. इस पर सवाल उठे कि यदि वह पहले से रिश्ते में थे, तो 2018 में ऐश्वर्या राय से शादी क्यों की. बाद में तेज प्रताप ने अकाउंट हैक होने का दावा किया, लेकिन तब तक विवाद गहरा चुका था.
उस वक्त लालू यादव ने कहा था कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अनदेखी सामाजिक न्याय की लड़ाई को कमजोर करती है. इस फैसले का तेजस्वी यादव समेत परिवार के अन्य सदस्यों ने समर्थन किया था. अब तेज प्रताप के घर लालू यादव की मौजूदगी को एक नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है. यह पारिवारिक सुलह राजनीतिक एकजुटता में बदलेगी या नहीं, यह आने वाले समय में साफ होगा, लेकिन बिहार की राजनीति में यह तस्वीरें अपने आप में बड़ा संदेश दे रही हैं.
