तेज प्रताप यादव ने फिर लिया यू-टर्न, जिसे षडयंत्र के आरोप में किया था निलंबित उसकी फिर हुई एंट्री, बनाया अपना पीए

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने सोमवार को अपने अपने निजी सचिव मोतीलाल यादव पर चोरी का आरोप लगाकर उसे पार्टी से निकाल दिया. अब उन्होंने लिया हैरान करने वाला फैसला.

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तेज प्रताप यादव @x.com

तेज प्रताप यादव ने पिछले साल जिसे पार्टी से 6 साल के लिए निकाला, उसकी फिर एंट्री

11 महीने बाद पार्टी में लौटे मिशाल सिन्हा, फिर से बने तेज प्रताप के निजी सचिव

मोतीलाल यादव पर चोरी के गंभीर आरोप ₹20 लाख कैश, कई तोले सोना और अन्य कीमती सामान लेकर फरार

तेज प्रताप ने मोतीलाल को पार्टी में सभी जिम्मेदारियों से किया बर्खास्त और दर्ज किया मुकदमा

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के पूर्व नेता और यादव परिवार से दूर रह रहे लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं. उन्होंने सोमवार को अपने निजी सचिव मोतीलाल यादव पर चोरी का गंभीर मुकदमा दर्ज कराकर उन्हें पार्टी की सदस्यता और तमाम पदों से बर्खास्त कर पार्टी से बाहर निकाल दिया. इसके बाद तेज प्रताप ने अब जिसे नया निजी सचिव नियुक्त किया है, वह अतीत में उसे भी बाहर निकाल चुके हैं. जनशक्ति जनता दल (JJD) के नाम से नई पार्टी चला रहे तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर मिशाल सिन्हा को अपना निजी सचिव बनाया है.

तेज प्रताप ने जिसे पार्टी से निकाला उसे फिर बनाया निजी सचिव

बता दें इससे पहले तेज प्रताप ने इन्ही मिशाल सिन्हा को पिछले साल जुलाई में पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया था, लेकिन मोतीलाल यादव पर चोरी का आरोप लगाने के बाद उन्होंने मिशाल सिन्हा की 11 महीनों में ही पार्टी में फिर वापसी करा दी है और साथ ही उन्हें तत्काल प्रभाव से अपना नया निजी सचिव भी नियुक्त कर दिया है.

मिशाल पर लगे थे षडयंत्र के आरोप

इससे पहले पिछले साल जब मिशाल सिन्हा को तेज प्रताप ने पार्टी से बाहर निकाला था, तो उन पर षडयंत्र का आरोप लगाया था क्योंकि वह तेज प्रताप की निजी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे. मिशाल के निलंबन के बाद मोतीलाल यादव उनके निजी सचिव का यह काम देख रहे थे.

मोतीलाल यादव को पार्टी से निकाला

मोतीलाल और तेज प्रताप में सबकुछ सही चल रहा था कि मंगलवार यानी 23 जून को तेज प्रताप ने उन पर चोरी का गंभीर मुकदमा दर्ज कराया. इसके बाद उन्हें पार्टी के महासचिव समेत सभी पदों से बर्खास्त कर पार्टी से निकाल दिया. इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश संगठनों को भंग कर दिया. अब वह नए सिरे से पार्टी की रणनीति के लिहाज से इन संघठनों में कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपने का काम करेंगे.

मोतीलाल यादव पर चोरी के गंभीर आरोप

मोती लाल पर तेज प्रताप ने आरोप लगाते हुए पुलिस में तहरीर दी है कि वह 22 जून को उनके घर से चोरी कर के भाग रहे थे. उनके ड्राइवर अनिल यादव और उनके साथ रहने वाले विशाल ने उन्हें चोरी का माल एक बैग में भरकर दीवार फांदते देखा था. मोतीलाल पर आरोप है कि उन्होंने नकदी के साथ-साथ कई कीमती सामान चोरी किए हैं. आरोप है कि उन्होंने 20 लाख रुपये नकद, जो पार्टी फंड की राशि थी. 2 तोला सोने की चेन, एक सोने की अंगूठी, 4 पेन ड्राइव, 2 हार्ड डिस्क, एक आईपैड, एक मैकबुक, एक लेनोवो का लैपटॉप और 4 आईफोन 17 प्रो मैक्स लेकर फरार हो गया. पुलिस ने इस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है.