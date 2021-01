Tejas Express will start from 14 February: इंडियन रेलवे की कॉरपोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस फिर से दौड़ने को तैयार है. IRCTC द्वारा संचालित इन ट्रेनों को 14 फरवरी से लखनऊ-नई दिल्ली और अहमदाबाद-मुंबई रूट पर चलाया जाएगा. Also Read - Indian Railway/Railofy: अब WhatsApp पर चेक करें PNR Status, ट्रेन की मिलेगी रियल टाइम जानकारी

पिछले साल मार्च महीने में कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन के बाद रेलवे ने इन ट्रेनों का संचानल रोक दिया था. इसके बाद 17 अक्टूबर को इसे फिर से चालू किया गया लेकिन सवारियों की कमी के कारण इन्हें नवंबर में दोबारा स्थगित कर दिया गया. अक्टूबर में इन ट्रेनों को फेस्टिव सीजन में भीड़ को देखते हुए दोबारा शुरू किया गया था.

भारतीय रेलवे ने अब कहा है कि इन ट्रेनों को फिर से 14 फरवरी से शुरू किया जाएगा. इन ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए हर दूसरी सीट खाली रखी जाएगी.

इसके अलावे ट्रेन में प्रवेश करने से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी. इतना ही नहीं एक बार सीट पर बैठ जाने के बाद उन्हें सीटों की अदला-बदली करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

इतना ही नहीं यात्रियों को कोविड-19 प्रोटेक्शन किट भी उपलब्ध करवाई जाएगी. इस किट में एक हैंड सैनिटाइजर, एक फेस शिल्ड, एक मास्क और एक जोड़ी दस्ताने होंगे.

गौरतलब है कि भारतीय रेलवे ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि वह ट्रेनों में ई-कैटरिंग को फिर से शुरू करने जा रही है. पिछले साल 22 मार्च से ही ट्रेनों में ई-कैटरिंग की सेवा बंद है.