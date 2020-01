नई दिल्ली: लड़ाकू विमान तेजस का नौसेना के लिए विकसित किया गया संस्करण शनिवार को विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य पर सफलतापूर्वक उतरा. लड़ाकू विमानों के विकास की दिशा में यह एक बड़ी कामयाबी है. विमान की लैंडिंग में शामिल सेना के अधिकारियों ने बताया कि कि इस सफल परीक्षण ने भारत को उन कुछ गिने चुने देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया है, जो पोत पर उतरने में सक्षम लड़ाकू विमान विकसित कर सकते हैं.

#WATCH : Landing by the Naval Light Combat Aircraft on-board the aircraft carrier INS Vikramaditya today in the Arabian Sea. pic.twitter.com/RMWtoB7klL

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय लड़ाकू विमान विकास कार्यक्रम के इतिहास में आईएनएस विक्रमादित्य पर विमान का सफलतापूर्वक उतरना ‘महत्वपूर्ण अध्याय है. इस सफल परीक्षण के लिए उन्होंने डीआरडीओ और भारतीय नौसेना को बधाई दी. विमान वाहक पोत पर उतरने में सक्षम तेजस विकसित करने में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), एरोनॉटिकल विकास एजेंसी (एडीए), हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के विमान अनुसंधान एवं डिजाइन केन्द्र और सीएसआईआर सहित विभिन्न एजेंसियों का योगदान रहा है.

Extremely happy to learn of the maiden landing of DRDO developed LCA Navy on INS Vikramaditya.

This successful landing is a great event in the history of Indian Fighter aircraft development programme.

Congratulations to Team @DRDO_India & @indiannavy for this achievement.

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) January 11, 2020