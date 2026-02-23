By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
तेजस पर लगा ब्रेक! संदिग्ध तकनीकी गड़बड़ी के बाद IAF ने रोकी उड़ानें, जानें कब-कब हुआ है हादसों का शिकार?
तेजस में लैंडिंग के दौरान आई तकनीकी गड़बड़ी के बाद भारतीय वायुसेना ने पूरे बेड़े की उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी हैं. जांच पूरी होने तक सभी विमान ग्राउंड पर रहेंगे. पहले भी कुछ हादसे सामने आ चुके हैं.
LCA Tejas Grounded: भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान एलसीए तेजस एक बार फिर चर्चा में है. हाल ही में प्रशिक्षण उड़ान के बाद लैंडिंग के दौरान एक तकनीकी समस्या सामने आई, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने एहतियात के तौर पर पूरे तेजस बेड़े को अस्थायी रूप से ग्राउंड कर दिया है. ये कदम सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उठाया गया है.
जानकारी के मुताबिक 7 फरवरी 2026 को एक एयरबेस पर लैंडिंग के समय तेजस विमान रनवे से आगे निकल गया. शुरुआती रिपोर्टों में ब्रेक सिस्टम में गड़बड़ी की आशंका जताई गई. हालांकि, विमान हवा में दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ और पायलट सुरक्षित बाहर निकल आया. विमान को कुछ नुकसान जरूर पहुंचा, जिसके बाद व्यापक जांच का फैसला लिया गया.
क्यों लगाई गई रोक?
वायुसेना ने स्पष्ट किया है कि जब तक तकनीकी जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक कोई भी तेजस विमान उड़ान नहीं भरेगा. विशेषज्ञों की टीम ब्रेक सिस्टम, हाइड्रोलिक यूनिट और अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों की बारीकी से जांच कर रही है. उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी संभावित खामी को पूरी तरह दूर किया जाए.
LCA तेजस भारत की महत्वाकांक्षी रक्षा परियोजना का अहम हिस्सा है. इसे स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है और इसका निर्माण हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से किया जाता है. हाल ही में इसके एडवांस वर्जन एलसीए MK-1A के उत्पादन में भी तेजी लाई गई है. ये विमान भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.
पहले कब-कब हुईं घटनाएं?
हालांकि, पिछले कुछ सालों में तेजस से जुड़ी कुछ घटनाएं भी सामने आई हैं. मार्च 2024 में राजस्थान के जैसलमेर के पास इंजन फेल होने के कारण एक तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. उस समय पायलट ने सुरक्षित इजेक्शन कर लिया था. इसके अलावा नवंबर 2025 में दुबई एयर शो के दौरान एक तेजस विमान हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें पायलट की मौत हो गई थी. इन घटनाओं ने सुरक्षा मानकों को और सख्त करने की जरूरत को रेखांकित किया.
रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक लड़ाकू विमानों में समय-समय पर तकनीकी चुनौतियां आना असामान्य नहीं है. महत्वपूर्ण ये है कि हर घटना की निष्पक्ष जांच हो और सुधारात्मक कदम तुरंत उठाए जाएं. वायुसेना का पूरा बेड़ा ग्राउंड करना इसी सतर्कता का संकेत है. तेजस भारत के आत्मनिर्भर रक्षा अभियान का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में हर छोटी-बड़ी तकनीकी समस्या को गंभीरता से लेना जरूरी है. फिलहाल जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. उम्मीद है कि अगर सब सही रहा तो जल्द ही तेजस फिर से आसमान में अपनी रफ्तार दिखाता नजर आएगा.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें