EnglishHindi

बिहार में AK-47 विवाद पर सियासी संग्राम, हिरासत में तेजस्वी यादव; राजभवन मार्च पर पुलिस ने छोड़ी पानी की बौछार

बिहार में सिवान छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित AK-47 फायरिंग के विरोध में RJD के राजभवन मार्च के दौरान तेजस्वी यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया. प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ. RJD ने सरकार से जवाब मांगा है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: August 19, 2026, 2:25 PM IST
बिहार में AK-47 विवाद पर सियासी संग्राम, हिरासत में तेजस्वी यादव; राजभवन मार्च पर पुलिस ने छोड़ी पानी की बौछार

Tejashwi Yadav Detained: बिहार में छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित AK-47 से फायरिंग के मुद्दे पर बुधवार (19 अगस्त) को सियासी तनाव बढ़ गया. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राजभवन मार्च के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया.

RJD ने ये मार्च सिवान में पिछले महीने हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ओर से कथित तौर पर AK-47 इस्तेमाल किए जाने के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगने के लिए आयोजित किया था. यह प्रदर्शन पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के आंदोलन के दौरान हुआ था.

और पढ़ें: CJP आंदोलन पर बड़ा फैसला! बिहार सरकार ने वापस लिए प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस, सभी की रिहाई के आदेश

राजभवन की ओर बढ़ा RJD का मार्च

मार्च में RJD के सांसद, विधायक और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए. पार्टी कार्यकर्ता पटना के जेपी गोलंबर के पास जुटे और वहां से राजभवन की ओर बढ़ने लगे. प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में RJD समर्थक उस पुलिस वाहन की छत पर चढ़ गए, जिसमें तेजस्वी यादव को हिरासत में लिया गया था. मार्च में एक प्रदर्शनकारी के हाथ में AK-47 की डमी भी नजर आई.

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. कार्रवाई के बाद मौके पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई.

तेजस्वी बोले- आंदोलन जारी रहेगा

प्रदर्शन के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि छात्रों को न्याय मिलने तक विपक्ष अपना आंदोलन जारी रखेगा. उन्होंने पेपर लीक, बेरोजगारी और परीक्षाओं में पारदर्शिता जैसे मुद्दों को भी उठाया. तेजस्वी ने कहा कि विपक्ष जेल जाने से नहीं डरता और छात्रों के अधिकारों के लिए आवाज उठाता रहेगा. उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को लेकर बिहार सरकार पर भी निशाना साधा.

वाटर कैनन के इस्तेमाल पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर की जा रही है. उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई से आंदोलन नहीं रुकेगा और जनता अब सड़कों पर उतर चुकी है.

मीसा भारती ने भी उठाए सवाल

RJD सांसद मीसा भारती भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले मार्च में शामिल हुईं. उन्होंने सिवान की घटना के साथ-साथ पेपर लीक, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा. मीसा भारती ने दावा किया कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सिवान प्रदर्शन के दौरान AK-47 के इस्तेमाल की बात स्वीकार की है. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर प्रदर्शन के दौरान ऐसे हथियार के इस्तेमाल की अनुमति दी गई थी तो इसकी जिम्मेदारी किसकी थी.

हालांकि, इस मामले में पुलिस की तरफ से पहले कहा गया था कि फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ था और घटना की जांच शुरू कर दी गई थी.

सिवान की घटना क्या थी?

ये विवाद 25 जुलाई को सिवान में NEET परीक्षा के पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन से जुड़ा है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल के कथित तौर पर AK-47 राइफल का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देने की बात कही गई.

वीडियो सामने आने के बाद संबंधित पुलिस कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया था. अधिकारियों के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान पुलिस को गोली नहीं चलाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे. इसके बावजूद कथित फायरिंग की घटना को लेकर विभागीय जांच शुरू की गई.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.