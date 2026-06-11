'5 सेमेस्टर पढ़कर बने इंजीनियर?' निशांत कुमार की डिग्री पर तेजस्वी का तंज, बिहार की राजनीति में नई बहस

बिहार विधान परिषद चुनाव के बाद स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की शैक्षणिक योग्यता को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए सवाल उठाए, जबकि सत्तापक्ष ने इसे अनावश्यक विवाद बताकर खारिज किया.

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Tejashwi Yadav on Nishant Kumar: बिहार की राजनीति में एक बार फिर शैक्षणिक योग्यता को लेकर बहस छिड़ गई है. इस बार चर्चा के केंद्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेट और हाल ही में विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार हैं. उनके चुनावी हलफनामे में दर्ज शैक्षणिक जानकारी को लेकर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने तीखा हमला बोला है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया.

विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए निशांत कुमार ने अपने शपथपत्र में बताया है कि उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान निर्धारित आठ सेमेस्टर में से पांच सेमेस्टर पूरे किए थे. इसी जानकारी को आधार बनाकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने उन पर निशाना साधा.

मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि उन्हें बिहार के शिक्षा मंत्री पर पूरा भरोसा है और वे निशांत कुमार को इंजीनियर बना देंगे. उनके इस बयान को राजनीतिक कटाक्ष के रूप में देखा जा रहा है. तेजस्वी ने इस दौरान बिहार की राजनीति में डिग्री और शैक्षणिक प्रमाणपत्रों को लेकर पहले उठे विवादों का भी जिक्र किया.

और भी नेताओं पर उठाए सवाल

तेजस्वी यादव ने केवल निशांत कुमार तक ही अपनी टिप्पणी सीमित नहीं रखी, बल्कि उन्होंने राज्य और नेशनल लेवल के नेताओं की शैक्षणिक योग्यता पर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि उन्होंने अपनी शिक्षा के बारे में कभी कोई फैक्ट नहीं छिपाया, जबकि कई अन्य नेताओं की डिग्रियों को लेकर समय-समय पर विवाद सामने आते रहे हैं.

दूसरी तरफ, जनता दल (यूनाइटेड) और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के नेताओं ने विपक्ष के इन आरोपों को राजनीतिक नौटंकी बताया है. उनका कहना है कि किसी व्यक्ति की क्षमता केवल डिग्री से नहीं आंकी जा सकती। पार्टी नेताओं का तर्क है कि निशांत कुमार लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े रहे हैं और जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार विधानसभा चुनावों के करीब आते ही व्यक्तिगत और राजनीतिक हमले तेज होना स्वाभाविक है. विपक्ष जहां सरकार को घेरने के लिए हर मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष विकास और प्रशासनिक उपलब्धियों को अपना मुख्य हथियार बना रहा है.

निशांत कुमार का राजनीतिक कद हाल के सालों में तेजी से बढ़ा है. स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनकी भूमिका और अब विधान परिषद में उनकी एंट्री को जेडीयू के भविष्य की राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है. ऐसे में उनकी शिक्षा और राजनीतिक अनुभव को लेकर उठ रहे सवालों का असर केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका राजनीतिक महत्व भी है.