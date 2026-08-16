'हर परीक्षा में लीक होता है पेपर...', तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला, 19 अगस्त को करेंगे राजभवन कूच

Bihar Paper Leak: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और RJD नेता तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर हमला बोला है. रविवार को पटना में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह खराब हो गई है. तेजस्वी ने कहा कि बिहार में शायद ही कोई ऐसी परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया हो, जिसमें पेपर लीक नहीं होता. उन्होंने 10वीं, 12वीं और भर्ती परीक्षाओं का जिक्र करते हुए कहा कि बार-बार पेपर लीक होने से छात्रों को निष्पक्ष चयन का मौका नहीं मिलता है.
तेजस्वी ने छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसक घटना को लेकर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि छात्र अपने अधिकारों और परीक्षा से जुड़ी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन पर गोली चलाईं गईं. तेजस्वी ने सवाल किया कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? उन्होंने कहा कि इसी मामले और छात्रों के साथ कथित अन्याय को लेकर RJD 19 अगस्त को राजभवन तक मार्च निकालेगी और राज्यपाल के सामने अपनी शिकायतें रखेगी.
RJD नेता ने सीवान मामले में प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर भी सवाल किए. तेजस्वी ने दावा किया कि पार्टी पहले ही DGP से मिलकर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग कर चुकी है, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया. उनके मुताबिक सिर्फ एक कांस्टेबल को बर्खास्त किया गया, जबकि SP को निलंबित नहीं किया गया. साथ ही किसी बड़े अधिकारी पर भी कार्रवाई नहीं हुई. तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सरकार जिम्मेदार अधिकारियों को बचा रही है.
बता दें यह पूरा मामला 25 जुलाई को सीवान में छात्रों के प्रदर्शन से जुड़ा है. परीक्षा में कथित अनियमितताओं और NEET पेपर लीक विवाद को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे. इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई. पत्थरबाजी की खबरों के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया. इसी दौरान, AK-47 से फायरिंग की घटना भी सामने आई थी. इसके बाद 27 जुलाई को न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में तेजस्वी ने प्रदर्शन के सिलसिले में गिरफ्तार छात्रों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की थी. उन्होंने सरकार से यह भी पूछा था कि गिरफ्तार छात्रों पर कौन-कौन सी धाराएं लगाई गई हैं.