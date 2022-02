चारा घोटाले (Fodder Scam) के डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव (Lalu Prasad Yadav) को 5 साल की जेल और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. लालू यादव (Lalu Yadav) को सजा सुनाए जाने के बाद उनके बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) का रिएक्शन आया है. न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए राजद नेता ने कहा कि ‘चारा घोटाले के अलावा क्या देश में कोई और स्कैम नहीं हुआ है? अकेले बिहार में ही करीब 80 स्कैम हो चुके हैं, लेकिन CBI, ED और NIA आखिर कहां हैं? क्या पूरे देश में एक ही स्कैम हुआ है और एक ही नेता है? सीबीआई ने विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को भुला दिया है.’Also Read - चारा घोटाला: सजा के बाद लालू प्रसाद यादव का ट्वीट, कहा- 'न डरा हूं, न झुका हूं'

Apart from fodder scam, it seems no scam has happened in the country. In Bihar, almost 80 scams have happened but where is CBI, ED, NIA? In country there is only one scam and one leader. CBI has forgotten Vijay Mallya, Nirav Modi, Mehul Choksi: RJD leader Tejashwi Yadav pic.twitter.com/sArrLExBuR — ANI (@ANI) February 21, 2022



तेजस्वी ने कहा, 'मैं कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा. यह अंतिम फैसला नहीं है. हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हैं. हमने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी है और हमें उम्मीद है कि निचली अदालत का फैसला हाईकोर्ट में बदलेगा.

I will not comment on the court verdict. This is not the last judgment. High Court, Supreme court are there. We've challenged it in the High court and we are hopeful that the judgment of lower court will change in High Court: RJD leader Tejashwi Yadav https://t.co/qMVqhhirkE pic.twitter.com/tKB3w8SBvw — ANI (@ANI) February 21, 2022

राजद नेता ने कहा कि ‘अगर लालू जी ने भाजपा से हाथ मिला लिया होता तो उन्हें राजा हरिशचंद्र कहा जाता, लेकिन उन्होंने RSS और BJP के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इसलिए उन्हें कैद का सामना करना पड़ रहा है. हम इससे डरने वाले नहीं हैं.’

If Lalu Ji would have shaken hands with BJP then he would have been called Raja Harishchandra but today he is fighting against RSS- BJP hence he is facing imprisonment. We'll not get scared with this: RJD leader Tejashwi Yadav on conviction of Lalu Prasad Yadav in 5th fodder case pic.twitter.com/3AluQQV6vY — ANI (@ANI) February 21, 2022

उधर, सजा के ऐलान के बाद राजद प्रमुख लालू यादव ने भी ट्वीट किया है. लालू यादव के के अकाउंट से ट्वीट किया गया, ‘अन्याय असमानता से, तानाशाही ज़ुल्मी सत्ता से, लड़ा हूं लड़ता रहूंगा. डाल कर आंखों में आंखें, सच जिसकी ताक़त है. साथ है जिसके जनता, उसके हौसले क्या तोड़ेंगी सलाख़ें.’

मैं उनसे लड़ता हूँ जो लोगों को आपस में लड़ाते है

वो हरा नहीं सकते इसलिए साजिशों से फँसाते है ना डरा ना झुका, सदा लड़ा हूँ, लड़ता ही रहूँगा

लड़ाकों का संघर्ष कायरों को ना समझ आया है ना आएगा। — Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) February 21, 2022

उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘मैं उनसे लड़ता हूं जो लोगों को आपस में लड़ाते हैं, वो हरा नहीं सकते इसलिए साजिशों से फंसाते हैं. ना डरा ना झुका, सदा लड़ा हूं, लड़ता ही रहूंगा, लड़ाकों का संघर्ष कायरों को ना समझ आया है ना आएगा.