48 एकड़ जमीन, पेंटहाउस और सीक्रेट डायरी...DSP ने 27 साल में बना ली 300 करोड़ की प्रॉपर्टी, ACB ने चैट से पकड़ी चोरी

एंटी-करप्शन ब्यूरो ने DSP भीम रेड्डी से संबंधित 15 जगहों पर 2 जुलाई को छापेमारी की थी. जांच अधिकारियों को इस दौरान DSP की एक पर्सनल डायरी मिली. इसमें प्रॉपर्टी, निवेश, देनदारियों और कथित बेनामीदारों के नाम लिखे थे.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/telangana-acb-arrested-dsp-sankireddy-bheem-reddy-in-connection-with-the-disproportionate-assets-8467936/ Copy

भीम रेड्डी को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. (ANI)

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने एक पुलिस अधिकारी की करोड़ों रुपये की बेनामी संपत्ति का खुलासा किया है. ACB ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर तैनात संकीरेड्डी भीम रेड्डी को सोमवार (6 जुलाई 2026) को अरेस्ट किया.भीम रेड्डी हैदराबाद में पुलिस कंप्यूटर सर्विसेज में हैं. न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, तेलंगाना ACB ने DSP भीम रेड्डी के तेलंगाना और कर्नाटक स्थित 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस दौरान 300 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी का पता चला था.DSP भीम रेड्डी ने ये प्रॉपर्टी 27 साल की नौकरी में बनाई थी.

ACB को जांच में पता चला कि भीम रेड्डी ने कई प्रॉपर्टी अपने परिवार से छिपाकर दोस्तों के नाम पर भी बेनामी संपत्ति खरीदी थीं.चार धाम यात्रा से पहले उन्होंने अपने बेटों को प्रॉपर्टी, निवेश और काले धन के बारे में व्हॉट्सऐप पर जानकारी दी थी. इसी व्हॉट्सऐप चैट के जरिए ACB ने DSP काली कमाई पकड़ी.ACB ने बेनामी संपत्ति के मामले में भीम रेड्डी को मंगलवार (7 जुलाई 2026) को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया. मजिस्ट्रेट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

कोठी, मॉल, जिम और नोटों की गड्डियां… अफसर की कमाई से 286% ज्यादा संपत्ति, छापा पड़ने पर बोले- पत्नी की सिलाई से आई दौलत!

कॉन्स्टेबल से DSP बने थे भीम रेड्डी

रिपोर्ट के मुताबिक, संकीरेड्डी भीम रेड्डी ने 1989 में बतौर कॉन्स्टेबल पुलिस विभाग में नौकरी शुरू की.उन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई भी पूरी की थी. 1995 में उन्हें सब-इंस्पेक्टर पद पर प्रमोट किया गया. 2010 में वह इंस्पेक्टर बने. 2017 में उनकी DSP के तौर पर प्रमोशन मिला. इस तरह 27 साल के करियर में संकीरेड्डी भीम रेड्डी ने अकूत संपत्ति बनाई.

ऐसे हुआ बेनामी संपत्ति का खुलासा

तेलंगाना एंटी-करप्शन ब्यूरो को भीम रेड्डी के एक करीबी से उनकी बेनामी संपत्ति की लीड मिली थी. इसके बाद ACB ने 2 जुलाई को भीम रेड्डी के घर और दूसरे 15 ठिकानों पर छापा मारा. इस दौरान जांच में पता चला कि रेड्डी ने करोड़ों की प्रॉपर्टी तेलंगाना और कर्नाटक में अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, कथित बेनामीदारों और सहयोगियों के नाम पर खरीद रखी थी.

एक डायरी से खुल गए राज़

जांच अधिकारियों को DSP भीम रेड्डी की एक पर्सनल डायरी मिली है. इसमें प्रॉपर्टी, निवेश, देनदारियों और कथित बेनामीदारों के नाम लिखे थे. रिपोर्ट के मुताबिक,30 मई में अपनी पत्नी के साथ चार धाम यात्रा पर जाने से पहले भीम रेड्डी ने यह डायरी के कुछ पन्नों की स्कैन की हुई कॉपी व्हॉट्सऐप के जरिए अपने दोनों बेटों को भेजी थी. ACB का कहना है कि इसी डायरी के आधार पर जांच की दिशा आगे बढ़ी.

प्रॉपर्टी बेचकर हुआ मोटा मुनाफा, बचाना है कैपिटल गेन तो CGAS में करें इंवेस्ट, 10 करोड़ की है लिमिट, समझ लें पूरा कैल्कुलेशन

भीम रेड्डी की संपत्ति की डिटेल

हैदराबाद के इब्राहिमबाग में वेसेला मीडोज नाम से एक विला

टेलीकॉम नगर में एक रिहायशी घर (G+2+पेंट हाउस)

साई प्रभा रेजिडेंसी, टेलीकॉम नगर में एक फ्लैट

गाचीबोवली में क्रांति सियोन अपार्टमेंट्स में एक फ्लैट

लैंकोहिल्स रोड, मणिकोंडा में 500 वर्ग गज का G+5 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स

मणिकोंडा मरिचेट्टू जंक्शन के पास 3000 वर्ग फुट का कमर्शियल स्पेस

तेल्लापुर में अभिनंदा रेजिडेंसी में दो रिहायशी फ्लैट

प्रगति रिसॉर्ट्स में 500 वर्ग गज का खुला प्लॉट

जहीराबाद के संगारेड्डी इलाके में 3.5 एकड़ कृषि भूमि

कर्नाटक के बेंगलुरु में 6 एकड़ कृषि भूमि

कर्नाटक के बेंगलुरु में 38 एकड़ की जमीन

बेंगलुरु के देवनहल्ली में 1 एकड़ की जमीन

कर्नाटक के नागोल के पास 200 वर्ग गज का एक खुला प्लॉट

GPR हाउसिंग सोसाइटी, पटनचेरु के पास 400 वर्ग गज का एक खुला प्लॉट

पटनचेरु में 200 वर्ग गज का एक खुला प्लॉट

मोमिनपेट (विकाराबाद) में 1000 वर्ग गज जमीन

मोमिनपेट विकाराबाद में 2 एकड़ कृषि भूमि

राघवेंद्र रॉक सैंड मिनरल्स में 75,00,000 का निवेश

मुचिंताला गांव, कुंटा में 4-20 एकड़ कृषि भूमि

कैश, सोना और चांदी का हिसाब

ACB ने DSP के घर से लगभग 3.60 लाख कैश बरामद किए गए. उनके बेनामीदार के घर से 40 लाख रुपये बरामद किए गए. इसके अलावा 2 किलोग्राम की गोल्ड जूलरी, 20 किलोग्राम चांदी का सामान भी मिला. उसके बैंक अकाउंट में लगभग 19 लाख 91 हजार रुपये भी मिले.फिलहाल मामले की जांच जारी है. एजेंसी संपत्तियों की वैल्यू कैल्कुलेट कर रही है.

संपत्ति खरीद रहे हैं तो करें सिर्फ यह छोटा सा काम, बच जाएंगे लाखों रुपये- जानिये सरकार का क्या है नियम