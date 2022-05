Gyanvapi Controversy: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे में कथित तौर पर शिवलिंग मिलने के बाद राजनीति और राजनीतिक बयानबाजी चरम पर है. एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस मुद्दे को लेकर तीखे बयान दे रहे हैं. इस बीच तेलंगाना बीजेपी के प्रमुख बंदी संजय कुमार ने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर जुबानी हमला करते हुए उन्हें खुली चुनौती दी है. उन्होंने कहा है कि हम राज्य की सभी मस्जिदें खोदेंगे. अगर वहां शिवलिंग मिले तो इसे हमें सौंप दें.Also Read - Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले पर मुकदमा चलेगा या नहीं? वाराणसी कोर्ट में आज होनी है सुनवाई

Wherever mosque premises are excavated, Shivalingas are found. I’m challenging Owaisi that we’ll dig all mosques in state. If dead bodies recovered, you (Muslims)claim it.If Shivam (Shivalinga) is found,hand it over to us.Will you accept it?:Telangana BJP chief Bandi SK (25.05) pic.twitter.com/9VpQqWYAKm

तेलंगाना बीजेपी के प्रमुख बंदी संजय कुमार ने विवादास्पद बयान देते हुए कहा है कि अगर 'राम राज्य' आता है तो हम उर्दू भाषा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देंगे. देश में जहां भी बम विस्फोट होते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि मदरसे आतंकवादियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र बन गए हैं … हमें उनकी पहचान करनी चाहिए.

If ‘Rama Rajya’ comes, we will completely ban Urdu language. In the country wherever bomb blasts take place, it’s because Madrasas have become the training centers for terrorists…We should identify them: Telangana BJP chief Bandi Sanjay Kumar(25.05) pic.twitter.com/F9YsL9FzjD

