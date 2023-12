तेलंगाना में रेवंत राज: Revanth Reddy ही होंगे Telangana के नए सीएम, कांग्रेस आलाकमान ने लगाई मुहर; जानें कब होगी शपथ | VIDEO

Revanth Reddy New CM of Telangana: तेलंगाना में मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तय हो गया है. रेवंत रेड्डी (Revanth Reddy) ही कांग्रेस विधायक दल का नेतृत्व करेंगे. तेलंगाना में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के नाम की घोषणा कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने की है. उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी के नाम पर मुहर लगी है. रेवंत रेड्डी 7 दिसंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे. बता दें कि आज ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने तेलंगाना में सरकार गठन के मुद्दे पर चर्चा की थी. बैठक में तेलंगाना में मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के नाम पर मुहर लगाई गई गई थी.

पहले ही तय था नाम, बस घोषणा बाकी थी: रेवंत रेड्डी का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए पहले से ही लगभग तय माना जा रहा था. उन्हें हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत का श्रेय दिया जा रहा है. पार्टी अध्यक्ष खरगे ने पहले पत्रकारों से कहा था कि मुख्यमंत्री पर फैसला आज किया जाएगा.

#WATCH | Congress General Secretary KC Venugopal says, “Congress President has decided to go with Revanth Reddy as the new CLP of Telangana Legislative Party.”

Swearing-in ceremony of new Telangana CM to be held on December 7. pic.twitter.com/4bkAGMjTmg

