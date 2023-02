CM चंद्रशेखर राव का केंद्र पर बड़ा हमला, बोले- मोदी सरकार ने फाइजर को भारत आने से रोका

तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति (BRS) प्रमुख के. चंद्रशेखर राव (CM K Chandrasekar Rao) ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कई विदेशी कंपनी भारत आना चाहती हैं, मगर उन्हें रोका जा रहा है. एक कार्यक्रम में सीएम राव ने कहा कि चीन से विदेशी कंपनियां बाहर निकल रही हैं, मगर हम उन्हें भारत की तरफ आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं. उन्होंने मेक इन इंडिया पर भी सवाल उठाए. सीएम ने कहा कि अगर सचमुच ये सही होता तो कंपनियों को क्यों नहीं आने दिया जा रहा.

कार्यक्रम में के. चंद्रशेखर राव ने दावा किया कि उन्होंने खुद कोरोना का टीका बनाने वाली कंपनी फाइजर (Pfizer) को भारत में लाने की कोशिश की मगर उसे नहीं आने दिया गया. उन्होंने कहा कि कंपनी ने भारत में आने की कितनी भी कोशिश कर ली मगर उन्होंने (केंद्र सरकार) यहां नहीं आने दिया. इसकी क्या वजह थी? उन्होंने कहा, ‘लोग सबसे अच्छी वैक्सीन लेना चाहते थे. वो इसे खरीदना भी चाहते थे. इसके बावजूद कंपनी को जबरन बंद कर दिया गया.’