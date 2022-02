तेलंगाना के मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ टीआरएस के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव (Telangana CM Chandrashekar Rao) ने देश की अगुवाई और संविधान में बदलाव (New Constitution) की वकालत की है. मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में नेतृत्व परिवर्तन की जरुरत है. उन्होंने कहा कि इस पर बातचीत के लिए हम शिवसेना (Shivsena) से मुलाकात करने के लिए मुंबई जाएंगे. राव ने का कि हमें अपना संविधान फिर से लिखना होगा, नई सोच के साथ नए संविधान को लाने की जरूरत है.Also Read - Budget 2022 और आत्मनिर्भर भारत पर आज BJP कार्यकर्ताओं से बात करेंगे PM मोदी

सीएम राव (Chandrashekar Rao) ने बीजेपी पर हमलावर रुख अपनाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से हटाकर बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहिए. उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत अदूरदर्शी हैं, इसलिए अब हम चुप नहीं बैठ सकते हैं, जो जरूरी होगा तो मिलकर करेंगे. Also Read - Union Budget 2022: गृह मंत्रालय को Budget 2022 में मिले 1.85 लाख करोड़ से ज्यादा

BJP (at Centre) needs to be removed and thrown in the Bengal sea (Bay of Bengal). We will do whatever is needful for the country; will not sit silent. This is democracy. Our PM is very short-sighted: K Chandrashekar Rao, Telangana CM (1.02) pic.twitter.com/RZ9afQ79qw

— ANI (@ANI) February 2, 2022