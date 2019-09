हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अपने बेटे के टी रामा राव और भतीजे टी हरीश राव समेत छह मंत्रियों को शामिल कर रविवार को मंत्रिपरिषद का विस्तार किया. पूर्व मंत्री सविता इंद्रा रेड्डी समेत दो महिलाओं को भी मंत्रिपरिषद में जगह दी गई है.

राव के बेटे के टी रामा राव और उनके भतीजे एवं टीआरएस के विधायक हरीश राव टीआरएस की पिछली सरकार में (2014-18) भी मंत्री थे जबकि सविता इंद्रा रेड्डी अविभाजित आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की पूर्व सरकार में गृह मंत्री थीं.

Telangana: Sircilla MLA K T Rama Rao (pic 1), son of CM K Chandrashekar Rao and Siddipet MLA T Harish Rao (pic 2), nephew of CM, took oath as ministers in state Cabinet in Hyderabad today. pic.twitter.com/lGoCaCGCJ6

— ANI (@ANI) September 8, 2019