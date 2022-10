नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव पर निशाना साधते हुए शनिवार को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने तांत्रिक और अंकशास्त्र के जानकारों की सलाह पर न केवल राज्य सचिवालय जाना बंद कर दिया है, बल्कि लंबे समय तक महिलाओं को अपने मंत्रिमंडल में शामिल भी नहीं किया.Also Read - नितिन गडकरी ने कहा- डीजल-पेट्रोल की बजाय एथेनॉल, मेथेनॉल, सीएनजी के वाहनों का प्रयोग करें

बीजेपी वरिष्ठ नेता ने यह भी दावा किया कि केसीआर के नाम से जाने जाने वाले राव ने तांत्रिकों की सलाह पर अपनी पार्टी का नाम बदल लिया है. बता दें कि इस सप्ताह की शुरुआत में, राव ने 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले पार्टी की राष्ट्रीय विस्तार योजनाओं के तहत तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) कर दिया था.

सीतारमण ने एक बयान में कहा, तेलंगाना की भावना को समझने के लिए टीआरएस का गठन किया गया था. राव ने तेलंगाना को धोखा दिया और तांत्रिकों की सलाह पर टीआरएस का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्र समिति (बीआरएस) कर दिया.

#WATCH | Telangana CM KCR, on the advice of Tantriks, stopped going to the Secretariat, and now believing in tantra and numerology has changed the party’s name (from TRS) to BRS: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman to ANI pic.twitter.com/b8WMFDTEkV

