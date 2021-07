तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख (Telangana Congress chief) ए रेवंत रेड्डी (Revanth Reddy) को आज सोमवार को हैदराबाद पुलिस ने उनके निवास पर ही उन्‍हें हाउस अरेस्‍ट ( house arrest) कर दिया है. जानकारी के मुताबिक, यह घटनाक्रम आज अलसुबह 3 बजे ही घटनाक्रम हुआ है. हैदराबाद पुलिस ने अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अनिल कुमार यादव को भी नजरबंद किया है.Also Read - Delhi Metro के ये 7 स्‍टेशन कल जरूरत पड़ने पर किए जा सकते हैं बंद, रहेगी कड़ी चौकसी

Telangana Congress chief A Revanth Reddy placed under house arrest by Hyderabad Police. His office says that he was to go to Delhi for Parliament session but Police was deployed outside his house at 3 am & he was stopped from going out

Visuals from outside his house in Hyderabad pic.twitter.com/oKOiyBE1TK

— ANI (@ANI) July 19, 2021