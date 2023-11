Telangana elections 2023: PM मोदी ने कहा, आपको कांग्रेस और BRS से सावधान रहना होगा...गलत विज्ञापन करते रहते हैं

महेश्वरम: तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आज शनिवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, रंगारेड्डी जिले की महेश्वरम विधानसभा अपने शिव गंगा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है. मैं काशी से सांसद हूं, जिसे शिव और गंगा की भूमि भी कहा जाता है. इस पवित्र भूमि पर आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है.

प्रधानमंत्री मोदी ने महेश्वरम में कहा, “समय बदल रहा है और भाजपा पर आपका भरोसा तेलंगाना को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. लेकिन, आपको कांग्रेस और बीआरएस से सावधान रहना होगा, जिनके सदस्य यहां गलत जानकारी का विज्ञापन करते रहते हैं. वे एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं, फिर भी अंदर से वे एक साथ हैं.”

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, “You have to be aware of Congress & BRS. Their members keep advertising false information here. They put allegations on each other, yet on the inside, they are together…” pic.twitter.com/NeOX6Luv9B

— ANI (@ANI) November 25, 2023