तेलंगाना की राज्यपाल सुंदरराजन बोलीं-मुझे संदेह है मेरे फोन टैप किए गए, राज्य में अलोकतांत्रिक स्थिति

हैदराबाद: तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सरकार के साथ खुले आम टकराव के क्रम में बुधवार को संदेह जताया कि उनके फोन टैप किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा, राज्य में अलोकतांत्रिक स्थिति है.

राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने संदेह व्यक्त किया कि उनके फोन टैप किए जा रहे हैं. सुंदरराजन ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, मुझे संदेह है कि मेरे फोन टैप किए गए हैं. राज्य में अलोकतांत्रिक स्थिति है, खासकर राज्यपाल के सम्मान के संबंध में मैं उन सभी चीजों को स्पष्ट करना चाहती हूं.