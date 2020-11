हैदराबाद: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) चुनाव के लिए भाजपा के प्रचार अभियान में हिस्सा लेने से पहले एतिहासिक चारमीनार से सटे भाग्यलक्ष्मी मंदिर में रविवार को पूजा अर्चना की. एक दिसंबर को होने वाले स्थानीय चुनावों के लिए प्रचार अभियान रविवार शाम को समाप्त हो जाएगा. Also Read - Farmers Protest Update: दिल्ली आने वाले रास्ते बंद, सिंघू और टिकरी बॉर्डर छोड़ने को तैयार नहीं किसान

भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ शाह ने पुजारियों द्वारा मंत्रोच्चारण के बीच दर्शन-पूजन किए और मंदिर प्रबंधन समिति ने इस अवसर पर उनका सम्मान भी किया. मंदिर में लगभग 15 मिनट बिताने के बाद, शाह ने बड़ी संख्या में चारमीनार के पास इकट्ठा हुए कार्यकर्ताओं का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और विक्ट्री साइन भी बनाया. Also Read - Delhi Chalo Kisan March: अमरिंदर सिंह का किसानों को संदेश- गृहमंत्री का बयान स्वागत योग्य कदम उनकी बात मान लें

भाजपा नेता अपने दौरे के दौरान एक रोड शो करेंगे और सभाओं को संबोधित करेंगे. ऐतिहासिक स्मारक के आसपास के क्षेत्र में पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए थे. केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मियों सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी.

#WATCH | Union Home Minister Amit Shah performs ‘aarti’ at Bhagyalakshmi Temple in Old City, Hyderabad, Telangana. pic.twitter.com/oOGqXJCTUW

— ANI (@ANI) November 29, 2020