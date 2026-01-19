  • Hindi
लोगों को कर्जे से निकालने का वादा कर खुद लूट लेते थे पैसे, पति-पत्नी ने 1500 लोगों को बनाया शिकार, ऐसे पकड़े गए

Telangana Honeytrap case: तेलंगाना के करीमनगर में एक दंपत्ति ने 1500 पुरुषों को हनीट्रैप में फंसाकर करोड़ों की ठगी की, जिसका खुलासा एक साहसी व्यवसायी की शिकायत के बाद हुआ. आरोपित पति-पत्नी ने सोशल मीडिया के जरिए हनीट्रेप का जाल बिछाते और लोगों का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते.

January 19, 2026
इमेज सांकेतिक तौर पर है. AI से बनी है.
Telangana Honeytrap case: तेलंगाना के करीमनगर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस और आम जनता दोनों को हैरान कर दिया है. आरेपल्ली इलाके में रहने वाले एक दंपत्ति को हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. यह दंपत्ति मासूम और जरूरतमंद लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे मोटी रकम वसूलता था. आइये जानते हैं पति-पत्नी दोनों मिलकर कैसे हनीट्रैप का गेम प्लान करते थे…

कर्ज से आजादी का वादा

आरोपियों ने लोगों को फंसाने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला था. वे लोगों को कर्ज के दलदल से बाहर निकालने का लालच देते थे, लेकिन हकीकत में वे उन्हें ब्लैकमेलिंग के और भी गहरे दलदल में धकेल देते थे. इस दंपत्ति ने अब तक करीब 1500 पुरुषों को अपना शिकार बनाया है. लोग अपनी इज्जत बचाने के खातिर बिना किसी को बताए इन्हें चुपचाप पैसे देते रहते थे.

इंस्टाग्राम और यूट्यूब को बनाया हथियार

जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी पत्नी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय थी. वह इंस्टाग्राम पर Lallydimplequeen और यूट्यूब पर Karimnagar pilla 143 जैसे हैंडल्स के जरिए पुरुषों को आकर्षित करती थी. वह अपनी ग्लैमरस तस्वीरों और मीठी बातों से लोगों को दोस्ती के लिए उकसाती थी. जब कोई पुरुष उसके झांसे में आ जाता, तो वह उसे मिलने के लिए अपने कमरे पर बुलाती थी.

ब्लैकमेलिंग का मास्टर प्लान

ठगी का असली खेल तब शुरू होता था जब पीड़ित महिला के कमरे पर पहुंचता था. जानकारी के अनुसार, आरोपी महिला ने करीब 100 पुरुषों के साथ संबंध बनाए. इस दौरान उसका पति गुप्त रूप से उन पलों के वीडियो रिकॉर्ड करता था. इन आपत्तिजनक वीडियो का इस्तेमाल बाद में उन पुरुषों को डराने और ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता था, ताकि उनसे बड़ी रकम वसूली जा सके. हनीट्रैप के इस धंधे ने दंपत्ति को बहुत कम समय में अमीर बना दिया. ब्लैकमेलिंग से मिली रकम से उन्होंने आरेपल्ली में 65 लाख रुपये की जमीन खरीदी और 10 लाख रुपये की आलीशान कार ली. इतना ही नहीं, उन्होंने अपने घर में लाखों का महंगा फर्नीचर और अन्य सुख-सुविधाओं का सामान भी जुटा लिया था. यह सब उन्होंने महज कुछ ही महीनों की कमाई से हासिल किया.

लॉरी व्यवसायी की हिम्मत ने तोड़ा ठगों का जाल

इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश तब हुआ जब करीमनगर के एक लॉरी व्यवसायी ने आरोपियों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई. आरोपियों ने उसे ब्लैकमेल कर पहले ही 13 लाख रुपये वसूल लिए थे. जब उन्होंने दोबारा 5 लाख रुपये की मांग की और वीडियो वायरल करने की धमकी दी, तब व्यवसायी ने पुलिस की शरण ली. उसकी एक शिकायत ने 1500 अन्य पीड़ितों के लिए न्याय का रास्ता खोल दिया. शिकायत मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दंपत्ति को धर दबोचा. उनके पास से कई मोबाइल फोन मिले हैं जिनमें आपत्तिजनक वीडियो भरे हुए थे. इसके अलावा पुलिस ने भारी मात्रा में नकदी और कई खाली चेक भी बरामद किए हैं. पूछताछ के दौरान दंपत्ति ने कबूला कि उन्होंने कर्ज चुकाने और लग्जरी जीवन जीने के लिए इस अपराध का रास्ता चुना था.

