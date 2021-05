Lockdown Extended in Telangana: तेलंगाना में कोरोना वायरस महामारी (COVID Pandemic in Telangana) के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है. इसने बताया कि प्रदेश में अब 30 मई तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा. मौजूदा लॉकडाउन 22 मई को समाप्त होने वाला था. इसमें प्रतिदिन सुबह छह बजे से दस बजे के बीच लोगों को सभी तरह की गतिविधियों की छूट होगी. Also Read - Complete lockdown in India: इन राज्यों में लगा सख्त लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा भारत

इसके अलावा कृषि और इससे जुड़े क्षेत्र को लॉकडाउन से छूट दी गई है. जरूरी सेवाओं (Essential Services) से जुड़े क्षेत्र को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है. जैसे दवा कंपनियों, चिकित्सा उपकरण निर्माताओं, फार्मा वितरकों और फार्मेसियों, सभी प्रकार की चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों छूट रहेगी. सरकारी और निजी अस्पतालों के कर्मचारियों को विशेष पास दिए जाएंगे और उनके वाहनों के साथ अनुमति दी जाएगी.

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने महामारी पर संबंधित जिला मुख्यालयों पर दैनिक समीक्षा करने के लिए कलेक्टर, जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ सभी जिलों में अध्यक्ष और समितियों का गठन करने का भी निर्णय लिया.

राज्य सरकार ने इससे पहले 11 मई को दस दिन का लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया था. इसके तहत 12 मई को सुबह दस बजे से पाबंदी शुरू हो गई थी. इस दौरान भी लोगों को सुबह के समय चार घंटे की छूट दी गई.

उल्लेखनीय है कि तेलंगाना में आज शाम 5:30 बजे तक कोरोना के 3,982 नए मामले सामने आए. 5,186 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई. इस बीच 27 मौतें रिपोर्ट हुई हैं. नए मामलों के साथ प्रदेश में अब संक्रमितों की संख्या 5,36,766 है. राज्य में कुल 3,012 की संक्रमण से मौत हो चुकी है और 4,85,644 लोग ठीक हो चुके हैं.