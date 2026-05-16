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केंद्रीय मंत्री के बेटे पर पुलिस ने कसा शिकंजा, जानिए किस मामले में हुई गिरफ्तारी
केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे बंडी भागीरथ ने पुलिस के सामने सरेंडर किया. जानिए ये पूरा मामला क्या है और जांच से जुड़ी अब तक की बड़ी अपडेट.
तेलंगाना से सामने आए एक हाई-प्रोफाइल मामले में केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे बंदी भगीरथ ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है. यह कार्रवाई तब हुई, जब पुलिस ने उनके खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर जारी किया था. यह मामला POCSO एक्ट से जुड़ा है, जिसमें एक 17 वर्षीय लड़की की मां ने भगीरथ पर गंभीर आरोप लगाए थे. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या है?
जानें ये पूरा मामला क्या है?
दरअसल, नाबालिग लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. इसी के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज किया. आरोप है कि पीड़िता और आरोपी सोशल मीडिया के जरिए संपर्क आए थे और धीरे-धीरे संबंध आगे बढ़े. पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए जांच तेज कर दी. इसी बीच पीड़िता का बयान भी दर्ज किया गया, जिसके बाद केस और मजबूत हो गया.
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आरोपी के खिलाफ जारी हुआ था लुक-आउट नोटिस
जांच के दौरान, पुलिस ने आरोपी के विदेश भागने की आशंका जताते हुए लुक-आउट सर्कुलर जारी कर दिया. इसके बाद, आरोपी की ओर से अग्रिम जमानत की याचिका भी दायर की गई, लेकिन अदालत ने फिलहाल कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया. तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर हस्तक्षेप उचित नहीं होगा. कोर्ट के इस रुख के बाद मामला और गंभीर हो गया और अंततः आरोपी ने आत्मसमर्पण का निर्णय लिया.
मंत्री बोले – कानून सबके लिए बराबर
इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री ने बयान जारी करते हुए कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह उनका बेटा ही क्यों न हो. उन्होंने कहा कि परिवार ने जांच में सहयोग करते हुए बेटे को पुलिस के हवाले किया है. वहीं दूसरी ओर विपक्षी नेताओं ने भी मामले पर प्रतिक्रिया दी है और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है. कुछ नेताओं ने केंद्रीय मंत्री को पद से हटाने की भी मांग की है, ताकि जांच प्रभावित न हो. इस मामले ने राजनीतिक माहौल को भी गर्म कर दिया है.
दोनों पक्ष कर रहे दावे, जांच जारी
पुलिस जांच में दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग दावे सामने आए हैं. शिकायतकर्ता पक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि आरोपी पक्ष ने इन्हें गलत बताया है और कहा है कि मामला दबाव और पैसों की मांग से जुड़ा हुआ है. पुलिस अब दोनों पक्षों के बयानों, डिजिटल सबूतों और चैट रिकॉर्ड की जांच कर रही है.
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