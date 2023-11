Telangana Election 2023: मंत्री केटीआर राव के कहा, राहुल गांधी को इतिहास पता नहीं, वह 'पप्पू' हैं

निजामाबाद: तेलंगाना विधानसभा चुनाव (Telangana Election 2023) में राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं . तेलंगाना के BRS नेता व मंत्री (Telangana Minister and BRS leader) केटीआर राव ( KTR Rao ) ने आज शनिवार को निजामाबाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पप्पू तक कहा डाला और कहा कि राहुल गांधी को इतिहास का पता नहीं हैं. केटीआर राव ने कहा ‘राहुल गांधी को इतिहास नहीं पता (Rahul Gandhi does not know history) है , वह ‘पप्पू’ (he is ‘Pappu’) हैं.

बता दें कि तेलंगाना में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के प्रमुख चंद्रशेखर राव को यह एहसास होना चाहिए कि यह कांग्रेस ही थी, जिसने उस विद्यालय और विश्वविद्यालय का निर्माण किया जिसमें उन्होंने पढ़ाई की. गांधी ने कहा कि आगामी चुनाव में मुकाबला ‘दोराला’ (सामंती) और ‘प्रजाला’ (जनता के) के बीच है. गांधी ने कहा कि लोगों ने गरीब और किसान समर्थक सरकार का सपना देखा, जबकि राव ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया.

राहुल गांधी ने कहा, केसीआर पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने किया क्या है. केसीआर… जिस विद्यालय में आपने पढ़ाई की और जिस विश्वविद्यालय में आपने पढ़ाई की, उनका निर्माण कांग्रेस पार्टी ने किया था. जिस हवाई अड्डे से आपका विमान उड़ान भरता है वह कांग्रेस द्वारा बनाया गया था. बाहरी रिंग रोड, जिस पर आपके वाहन चल रहे हैं, कांग्रेस द्वारा बनाया गया था.

#WATCH | Nizamabad: Telangana Minister and BRS leader KTR Rao says, “Rahul Gandhi does not know history, he is ‘Pappu’. The place where Rahul Gandhi had come today, was the same Nizamabad where Rahul Gandhi’s great grandfather Nehru ji had forced marriage between Andhra and… pic.twitter.com/5WjA8qFlcV

