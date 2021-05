हैदराबाद: कई बार ऐसा होता है ऑनलाइन खाना ऑर्डर (Online Food Delivery) करने पर लोग सर्विस प्रदाता कंपनी से शिकायत करते हैं, लेकिन एक शख्स ने चिकन बिरयानी (Chicken Biryani) में लेग पीस न निकलने पर मंत्री से ही मदद मांग ली. तेलंगाना के मंत्री के तारका रामा राव, जिन्हें केटीआर के नाम से जाना जाता है, ट्विटर पर मदद की गुहार लगाने पर त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वह तब स्तब्ध रह गए, जब एक ट्विटर यूजर उनके पास एक फूड डिलीवरी सर्विस के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचा. केटीआर, जो तेलंगाना के आईटी और नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्री हैं, वर्तमान कोविड महामारी के दौरान संकट में लोगों की मदद करने के लिए आगे आये. Also Read - Whatsapp Vs New IT rules: वॉट्सऐप ने Traceability को लेकर जताई आपत्ति, जानिए क्या है विवाद ...

ट्विटर सभी प्रकार की मदद के लिए लोगों के केटीआर तक पहुंचने के उदाहरणों से भरा हुआ है, जिसमें कोविड की दवा, अस्पताल के बिस्तर, ऑक्सीजन से लेकर ई-पास की आपातकालीन आवश्यकताओं और संबंधित अधिकारियों को निर्देश के बाद उनकी त्वरित प्रतिक्रिया शामिल है. Also Read - भारत सरकार के इशारे पर ट्विटर के खिलाफ दर्ज नहीं की गई FIR, दिल्ली पुलिस का बयान

हालांकि, शुक्रवार को एक असंतुष्ट जोमेटो क्लाइंट ने केटीआर को चिकन बिरयानी की तस्वीर के साथ टैग किया और दावा किया कि चिकन बिरयानी के लिए ‘अतिरिक्त मसाला और चिकन पीस’ का ऑर्डर देने के बावजूद, उसे फूड डिलीवरी सर्विस द्वारा आपूर्ति नहीं की गई. Also Read - WhatsApp Case Updates: सरकार ने कहा- व्हाट्सऐप यूजर को डरने की जरूरत नहीं

केटीआर, जो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, ट्वीट से स्तब्ध रह गए. उन्होंने ट्वीट कर पूछा, “मुझे इस भाई पर क्यों टैग किया गया है. आप मुझसे क्या करने की उम्मीद करते हैं.”