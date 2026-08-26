तेलंगाना में सुबह-सुबह मची चीख-पुकार! ट्रक से टकराई बस, 5 महिलाओं समेत छह की मौत

सूर्यापेट जिले में हैदराबाद से एलुरु जा रही एक बस ट्रक से टकरा गई. इस हादसे में 5 महिलाओं समेत छह लोगों की मौत और 12 यात्री घायल हुए. जानिए यह हादसे कब और कैसे हुआ.

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कोडाड मंडल के पास बस ने आगे चल रहे ट्रक के पीछे टकरा गई. (Photo from IANS)

तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में बुधवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया

एक बस और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई

हादसे में कम से कम 12 लोग घायल भी हुए हैं

CM रेवंत रेड्डी ने हादसे पर दुख जताकर घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए

तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में आज सुबह-सुबह एक सड़क हादसा हो गया. यहां एक बस ट्रक के पीछे से जा टकराई जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, मृतकों में 5 महिलाएं शामिल हैं. हादसे में 12 यात्रियों के घायल होने की खबर भी सामने आई और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस ने बताया कि यह हादसा सुबह करीब 4:30 बजे कोडाड मंडल के पास हुआ. हादसे के बाद, मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया.

हैदराबाद से एलुरु जा रही थी बस

पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, बस में करीब 42 यात्री सवार थे. यह हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के एलुरु की ओर जा रही थी. कोडाड मंडल के पास बस ने आगे चल रहे ट्रक के पीछे टकरा गई. यह टक्कर इतनी तेज थी कि बस में बैठे यात्रियों को गंभीर चोटें आईं. पुलिस ने बताया कि ट्रक ने बस से टकराने से पहले सड़क के डिवाइडर को भी टक्कर मारी थी. हालांकि, हादसे की पूरी वजह अभी साफ नहीं हुई है और पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है.

हादसे में 6 लोगों की मौत, 12 घायल

इस हादसे में छह लोगों की जान चली गई, जिनमें पांच महिलाएं शामिल हैं. वहीं 12 यात्री घायल हुए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस और प्रशासन हादसे से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि हादसे की परिस्थितियों और ट्रक-बस की टक्कर के कारणों की जांच की जा रही है.

CM रेवंत रेड्डी ने जताया दुख

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने सड़क हादसे में लोगों की मौत पर दुख जताया. उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की. मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि घायल यात्रियों को हर संभव और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए. सरकार की ओर से घायलों को जरूरी और उन्नत इलाज मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है.