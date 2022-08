Delhi Excise Policy, TRS, BJP, Telangana,AAP,Parvesh Varma,Manjinder Singh Sirsa: दिल्ली सरकार के शराब नीति (Delhi Excise Policy) को लेकर देश के राजधानी (delhi )से लेकर तेलंगाना (Telangana) तक सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है. तेलंगानाके टीआरएस एमएलसी (TRS MLC ) के कविता ( K Kavitha)अब दिल्ली बीजेपी (Delhi BJP) नेताओं, बीजेपी सांसद परवेश वर्मा (Parvesh Varma) और बीजेपी के पूर्व विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा (Manjinder Singh Sirsa) के खिलाफ मानहानि का केस करेंगी.Also Read - शाहनवाज हुसैन को रेप मामले में मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज करने के आदेश पर लगाई रोक

तेलंगाना के टीआरएस एमएलसी के कविता आरोप लगाने वालों के खिलाफ निषेधाज्ञा आदेश के लिए भी अदालत का रुख करेंगी. Also Read - 2024 में नीतीश कुमार या विपक्ष का कोई और चेहरा देगा पीएम मोदी को टक्कर? वीडियो में देखें खास रिपोर्ट

TRS MLC K Kavitha will also move court seeking an injunction order against those making the allegations.

— ANI (@ANI) August 22, 2022