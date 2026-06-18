टेलीग्राम बना नया डार्क वेब! केंद्र का बड़ा दावा- आतंक, साइबर फ्रॉड और डेटा लीक का अड्डा बनने का आरोप

Central Government on Telegram: दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सरकार का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म साइबर अपराध, आतंकवादी प्रचार, डेटा चोरी, परीक्षा पेपर लीक और वित्तीय धोखाधड़ी जैसी गतिविधियों का प्रमुख माध्यम बनता जा रहा है.

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मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम एक बार फिर विवादों में है. केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक हलफनामे में दावा किया है कि टेलीग्राम का इस्तेमाल तेजी से गैरकानूनी और आपराधिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है. सरकार के अनुसार ये प्लेटफॉर्म अब अपराधियों, साइबर ठगों और कट्टरपंथी संगठनों के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है.

सरकार ने कोर्ट में क्या कुछ कहा?

सरकार ने कोर्ट को बताया कि टेलीग्राम पर ऐसे कई चैनल और समूह सक्रिय हैं, जिनका इस्तेमाल संवेदनशील जानकारी साझा करने, वित्तीय धोखाधड़ी करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की निगरानी से बचने के लिए किया जाता है. यही वजह है कि इसे ‘नया डार्क वेब’ बताया गया है.

सीक्रेट फीचर्स बने चिंता का कारण

केंद्र का कहना है कि टेलीग्राम के कुछ प्राइवेसी फीचर्स अपराधियों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं. यूजर्स अपनी पहचान से जुड़ी जानकारियों को छिपा सकते हैं, जिससे जांच एजेंसियों के लिए वास्तविक व्यक्ति तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है. सरकार के मुताबिक, कई मामलों में अपराधी फर्जी पहचान बनाकर अकाउंट संचालित करते हैं और अलग-अलग तरह के साइबर अपराधों को अंजाम देते हैं. इससे जांच प्रक्रिया लंबी और जटिल हो जाती है.

साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी पर फोकस

हलफनामे में दावा किया गया है कि टेलीग्राम का इस्तेमाल ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा चोरी और वित्तीय अपराधों के लिए भी बढ़ रहा है. कुछ चैनलों के जरिए कथित रूप से बैंक खातों की खरीद-फरोख्त, साइबर ठगी से जुड़े संसाधनों की उपलब्धता और चोरी किए गए डेटा का प्रसार किया जाता है. सरकार ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि टेलीग्राम से जुड़े साइबर फ्रॉड मामलों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है. इससे आम नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं.

आतंकवाद और कट्टरपंथी सामग्री का आरोप

केंद्र ने ये भी आरोप लगाया कि कुछ टेलीग्राम चैनल और समूह हिंसक और कट्टरपंथी विचारधाराओं को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं. सरकार का कहना है कि ऐसे माध्यमों का इस्तेमाल गलत सूचनाएं फैलाने, सामाजिक अस्थिरता पैदा करने और लोगों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है. इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियां ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं. सरकार का मानना है कि इस तरह की गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकती हैं.

बच्चों और नागरिकों की सुरक्षा पर भी चिंता

हलफनामे में बच्चों के शोषण से जुड़ी अवैध सामग्री के प्रसार को भी गंभीर मुद्दा बताया गया है. इसके अलावा नागरिकों की निजी जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, पहचान संबंधी विवरण और अन्य संवेदनशील डेटा के कथित दुरुपयोग को लेकर भी चिंता जताई गई है. सरकार के अनुसार कुछ बॉट और चैनल ऐसे डेटा तक पहुंच उपलब्ध कराने का दावा करते हैं, जो पहले हुए डेटा लीक से जुड़ा हो सकता है। इससे निजता और साइबर सुरक्षा दोनों पर सवाल खड़े होते हैं.