टेलीग्राम पर सरकार का बड़ा एक्शन! पायरेटेड फिल्में और OTT कंटेंट हटाने का दिया आदेश

केंद्र सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्में और OTT कंटेंट हटाने का निर्देश दिया है. जानिए डिजिटल पायरेसी पर ये कार्रवाई क्यों की गई?

Written by: Gargi Santosh
Published: July 4, 2026, 10:46 PM IST
टेलीग्राम पर सरकार का बड़ा एक्शन! पायरेटेड फिल्में और OTT कंटेंट हटाने का दिया आदेश
22 जून के बाद गूगल ने भारत में टेलीग्राम ऐप को फिर से प्ले स्टोर पर उपलब्ध करा दिया. (Photo from IANS)
  • केंद्र सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्में और OTT कंटेंट हटाने का निर्देश दिया
  • सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 15 दिनों के अंदर कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने को कहा
  • इससे पहले NEET-UG 2026 री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाई गई थी
  • सरकार ने हाल ही में WhatsApp के नए Username फीचर पर भी Meta को नोटिस जारी किया है

Telegram News: केंद्र सरकार ने डिजिटल पायरेसी पर सख्ती दिखाते हुए टेलीग्राम को बड़ा निर्देश दिया है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि वह टेलीग्राम अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद पायरेटेड फिल्में और OTT कंटेंट को तुरंत हटा दे. मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि इस कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर सरकार को सौंपी जाए. सरकार का कहना है कि डिजिटल पायरेसी से फिल्म इंडस्ट्री, OTT प्लेटफॉर्म, टीवी ब्रॉडकास्टर्स, निर्माता, वितरक और कंटेंट क्रिएटर्स को भारी आर्थिक नुकसान होता है, इसलिए यह कदम उठाना जरूरी है.

NEET री-एग्जाम से पहले भी टेलीग्राम ब्लॉक

यह पहली बार नहीं है, जब टेलीग्राम पर सरकार ने कार्रवाई की है. इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने NEET-UG 2026 री-एग्जाम से पहले एहतियात के तौर पर टेलीग्राम को 22 जून तक अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया था. सरकार का कहना था कि कुछ संगठित गिरोह परीक्षा में धोखाधड़ी और पेपर लीक जैसी गतिविधियों के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे. बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि आपातकालीन परिस्थितियों में उठाया गया यह कदम कानून के अनुसार और सार्वजनिक हित में था. 22 जून के बाद गूगल ने भारत में टेलीग्राम ऐप को फिर से प्ले स्टोर पर उपलब्ध करा दिया.

और पढ़ें: भारत में हुई Telegram की वापसी, कंपनी ने यूजर्स को भेजा खास मैसेज

WhatsApp के नए फीचर पर भी सरकार की नजर

बता दें टेलीग्राम को दिए गए इस निर्देश के कुछ ही दिन पहले केंद्र सरकार ने Meta को भी नोटिस भेजा था. सरकार ने कहा कि WhatsApp के यूजरनेम फीचर को भारत में तब तक लागू न किया जाए, जब तक इस पर सभी जरूरी परामर्श पूरे नहीं हो जाते. इसके जवाब में WhatsApp ने स्पष्ट किया कि यह फीचर पूरी तरह ऑप्शनल होगा और इसमें फर्जी पहचान, ऑनलाइन ठगी और अनचाहे संपर्क से बचाने के लिए कई सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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