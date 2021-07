नई दिल्ली: पेट्रोल-डीजल पर महंगाई बढ़ती जा रही है. ईंधन हर दूसरे दिन कुछ पैसे महंगा हो जाता है. कई जगहों पर कीमतें 100 रुपए पार हो गई हैं. जबकि कुछ जगहों पर पेट्रोल 110 रुपए तक पर पहुँच गया है. जनता बेहाल है और विपक्षी दल इसे लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं. इस बीच तेलुगु देशम पार्टी (TDP) ने भी जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन ये प्रदर्शन बेहद जोखिम भरा था.Also Read - WPI Inflation: खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी से जून में घटी थोक महंगाई दर, 12.07% पर पहुंची

Also Read - Petrol Price Today: दो महीने में 35वीं बार बढ़े पेट्रोल के दाम, दिल्ली में भी शतक के करीब; जानिए अपने यहां हाल

टीडीपी नेता आन्ध्र प्रदेश के नोल्लोर में पेट्रोल डीज़ल पर बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन करने जुटे. इनमें से कई महिलाएं भी थीं. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कुछ टायरों को जलाया और इसका गोला बना लिया. फिर इसी आग के गोले के अन्दर खड़े हो गये.

#WATCH | Nellore, Andhra Pradesh: Telugu Desam Party (TDP) workers protest against fuel price hike by standing inside a ring of fire and raising slogans. pic.twitter.com/FY9htKeFHG

— ANI (@ANI) July 17, 2021